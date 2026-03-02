Кремлевский теневой флот под угрозой: Зеленский рассказал, сможет ли Украина конфисковать танкеры

Украина обсуждает с представителями Европейского Союза (ЕС) задержки и конфискацию нефтяных танкеров, связанных с "теневым флотом" России, но для эффективного контроля требуется изменение законодательства. В частности, параллельно проводятся совместные действия по нефтепроводу "Дружба", которые призваны уменьшить поступление незаконной нефти, финансирующей войну.

Об этом в общение с украинскими журналистами заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, основное внимание сейчас уделено конфискации и задержанию нефтяных танкеров, которые потенциально связаны с незаконными схемами России, и перспективам сотрудничества Украины с ЕС в этом направлении.

Он подчеркнул, что нынешние действия не ограничиваются только задержанием судов. "Это лишь первый шаг. Чтобы влияние на теневой флот было эффективным, нужно изменение соответствующего законодательства ЕС, чтобы конфисковать нефть на таких судах", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что обсуждение по нефтепроводу "Дружба" также состоится в контексте переговоров с премьер-министром Фицо. Этот разговор призван определить позицию Украины и ЕС по мониторингу новой группы и обеспечения прозрачности поставок. "Мне кажется, что между нами это уже не впервые, надо не в соцсетях общаться, а просто приехать и иметь результат от нашей встречи", – добавил Зеленский.

Относительно конфискации танкеров он пояснил, что без изменения законодательства этого достичь не удастся. В то же время задержание судов дает возможность ограничить поступление средств на поддержку войны против Украины. Деятельность "теневого флота" предусматривает, что часть доходов с незаконной нефти поступает в российский бюджет и финансирует военные операции, поэтому контроль за танкерами критически важный элемент безопасности страны.

Зеленский также напомнил о договоренностях с премьер-министром Фицо, который согласился приехать в Украину для проведения переговоров. Кроме того, сотрудничество Украины и ЕС позволяет координировать механизмы контроля и усилить санкционное давление на теневые схемы, работающие через нефтяной рынок.

Особый акцент был сделан на дипломатической "танкерной дружбе", когда совместные действия украинских и европейских партнеров демонстрируют, что контроль над нефтяными потоками возможен только при тесной координации. Зеленский отметил, что успех сотрудничества Украины и ЕС в этой сфере будет оцениваться по эффективности контроля за нефтяным рынком и уменьшением финансирования войны через "теневой флот".

