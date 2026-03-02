Только одна отрасль "ворует" у Украины почти 2 млрд грн в год: как работают теневые схемы

В Украине цветочный рынок почти полностью находится в тени, ведь большинство продаж оформлено через ФЛП второй группы, что позволяет уклоняться от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость), налога на прибыль и частично зарплат. Из-за этого государство ежегодно теряет миллиарды гривен, хотя небольшая часть компаний работает легально, выплачивает официальные зарплаты и соблюдает все налоговые обязательства.

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, сегодня цветочный бизнес в Украине – это почти полностью измельченный рынок.

Чаще всего цветочные магазины оформлены на физических лиц-предпринимателей второй группы, что позволяет избегать уплаты НДС и налога на прибыль. Лишь незначительная часть компаний работает честно, платя налоги и легально оформляя зарплаты сотрудникам.

Как работает схема

Клиенты часто не получают чеки или они оформлены на мелких ФЛП. Оплата через сервисы (например, Portmone UA) не дает четкого подтверждения транзакции. Отмечается, что это позволяет скрывать объем продаж и уклоняться от налогообложения.

При этом цветочный бизнес – сверхсложная логистика, ведь это скоропортящийся товар, потребность в специальной транспортировке и хранении. Но даже сложность операций не останавливает масштабного уклонения от налогов.

По данным таможни и TradeMap, в 2024 году на территорию Украины было завезено 6,890 тонн цветов, тогда как официально задекларировано лишь 1,533 тонны. Иными словами, легальная доля составляет лишь 22% от реального объема поставок.

Особенно критической является ситуация с розами, ведь из более 3 тысяч тонн, которые реально заезжают, легально оформлено лишь 136 тонн. Таким образом, объем контрабанды цветов в 2024 году оценивается в 1,6 млрд гривен, из которых бюджет недополучил НДС на 324 млн грн и это лишь скромные подсчеты.

На рынке работают 40 активных юридических лиц и более 13,6 тысяч ФЛП, средняя официальная заработная плата – 7,9 тыс. грн, что меньше минимальной в Украине и в 2,5 раза меньше средней по отрасли. Лишь небольшая доля компаний работает легально.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители провели обыски на складах и в офисах ритейлера электроники "Ябко" из-за подозрений в контрабанде и уклонении от уплаты налогов. В самой компании это отвергают и уверяют, что работают прозрачно и соблюдают требования регуляторного поля.

