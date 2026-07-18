Протесты против отставки Федорова разгорелись на Atlas Festival: как украинские звезды поддержали экс-министра. Фото и видео

Первый день Atlas Festival 2026 стал не просто грандиозным музыкальным мероприятием, но и площадкой, где украинцы продолжили акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Люди приходили на мероприятие с картонными табличками, на которых оставляли важные послания, более того, митингующих поддержали звезды-участники фестиваля.

Видео дня

Сергей Жадан, Курган & Agregat, MONATIK и другие знаменитости прямо со сцены выразили несогласие с решением заменить министра обороны, а некоторые даже устраивали интересные перформансы. OBOZ.UA покажет самые яркие моменты митингов на Atlas Festival 2026.

По завершении выступления певец Дмитрий Монатик поднял над головой картонный плакат, что стал символом серии протестов, с помощью которого иронично выразил свое мнение о текущих событиях в стране фразой: "Возможно, название следующего релиза "Да за что?"".

Амиль и Рамиль Насировы из коллектива "Курган & Agregat" напомнили фанатам, что в первый день проведения Atlas Festival 2026 многие люди собрались на площади Ивана Франко в Киеве, чтобы устроить "картонный майдан" за Федорова. Артисты язвительно заметили, что акции проходят, ведь "Нех*й принимать дурацкие решения", и призвали проявить солидарность с протестующими, сделав пожертвование на армию.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Со своей стороны участники группы Latexfauna устроили на сцене фестиваля небольшое шоу. Фронтмен коллектива Дмитрий Зезюлин заявил: "Пора выразить слова поддержки лучшему и самому эффективному министру обороны, которого видела история Украины. Хотим сказать, что мы очень любим Михаила Федорова и ждем его возвращения", после чего на экране появилась фотография государственного деятеля в образе шейха.

Такой поступок Latexfauna мгновенно нашел отклик у публики, и люди начали громко скандировать: "Федоров! Федоров".

А вот рэпер Palindrom (настоящее имя – Степан Бурбан) призвал присутствующих на музыкальном мероприятии лично явиться на митинг против отставки Федорова, демонстрируя послания, которые подчеркивают значимость "инноваций, а не системы, которая привыкла просто плыть по течению". В частности, он иронично заметил, что прошлые поколения использовали картонки, чтобы примерять одежду на рынках, а сейчас с их помощью люди меняют реальность.

Интересный перформанс на сцене фестиваля устроил Сергей Жадан. Во время исполнения трека "Натаха" знаменитость поддержал участников "картонного майдана", поднимая одну за другой таблички с фразами из соответствующей композиции.

Как ранее писал OBOZ.UA, во многих городах Украины разгорелась серия протестов после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходили на улицы, требуя замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

Акции протеста дошли даже до Германии. Давний друг Украины, стилист Франк Питер Уайлд, распространил в соцсетях фото, на котором держал картонный плакат с надписью: "Вирніт Федорова".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!