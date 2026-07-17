Смерть главного инженера ЗАЭС, украинского специалиста, которого оккупанты назначили руководителем станции, стала очередным "сакральным ходом" в их информационно-политической игре. Москва расставляет ловушку, в которой любой инцидент на станции может быть представлен как "удар Украины", и мир должен осознать эту логику до того, как она станет поводом для новой эскалации.

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САКРАЛЬНЫЕ ФИГУРЫ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ ОККУПАНТА

В каждой империи, теряющей контроль над реальностью, возникает соблазн создать новую – искусственную, выдуманную, но позволяющую оправдать собственные действия. В древних мифах это делали жрецы, приносившие в жертву тех, кто знал правду. В средневековых хрониках это делали короли, уничтожавшие свидетелей, чтобы сохранить легенду о своей непогрешимости. Сегодня это делает Россия, и делает это на территории ядерного объекта, который она превратила в декорацию для собственного политического спектакля.

Смерть А. Яковлева – это не только трагедия человека, оказавшегося между долгом и опасностью, между совестью и призрачным шансом выбрать другую жизнь, и это не первый камень в ловушке, которую россияне расставляют для мира. Они знают, что МАГАТЭ – это структура, которая держится на доверии, на процедуре, на нейтралитете. И они знают, что если Гросси не встанет на их сторону, то следующим шагом может стать событие, которое заставит мир вздрогнуть. В этой логике смерть инспектора МАГАТЭ – это не просто трагедия, это инструмент, это то, что может перевернуть международный дискурс и позволить России сказать: "Мы предупреждали. Мы предупреждали. Мы защищали станцию. Мы были правы".

В российской логике такие люди – это поленья в печи, которой они топят свою выдуманную реальность. Самокиш, Кателин – их смерти не вызвали ни малейшего резонанса, их машины переехал российский БТР, и это не стало поводом для заявлений РФ. Теперь Москва кричит о "терроризме", "ударах по персоналу", "опасности для ЗАЭС", что, как всегда, выдаёт злодея и его активную операцию, в которой смерть технического топ-специалиста стала её первым актом.

Именно поэтому риски для экспертов МАГАТЭ сегодня не просто высоки – они растут с каждым днем. Россияне создают атмосферу, в которой любой инцидент можно будет преподнести как "удар Украины", даже если он будет инсценирован или спровоцирован самими оккупантами. Это классическая ловушка: создать условия, в которых мир сам начнет бояться говорить правду, потому что каждое слово может быть использовано против него. И если Гросси не займет позицию, которая удовлетворит Москву, то именно инспекторы могут стать следующими "сакральными жертвами", которых принесут в жертву для оправдания новой волны эскалации.

Россияне давно поняли, что ЗАЭС – это триггер. Это объект, который можно использовать для запуска любого сценария: от информационного взрыва до ударов по украинской инфраструктуре. И если они решили, что время пришло, то череда смертей топ-чиновников ЗАЭС – это лишь первый акт в спектакле, который они готовят, чтобы системно решить проблему ценных свидетелей и исказить реальность. Следующим шагом может стать провокация на сухом хранилище отработанного топлива или в помещениях хранения свежего ядерного топлива, как и в любом другом месте на площадке ЗАЭС, которое они в ходе войны заминировали. Пока россияне находятся на площадке ЗАЭС, эти действия не приведут к радиационной аварии, но создадут картинку, которую можно преподнести как "ядерный теракт", в надежде, что мир осудит Украину, у которой нет никакого смысла в разрушении ЗАЭС.

В этой ловушке есть еще один элемент – психологический, когда оккупанты пытаются показать, что они контролируют все: персонал, информацию, передвижение людей, даже судьбы тех ведущих специалистов, кто пытается покинуть площадку – например, подавая заявление на отпуск. Москва хочет, чтобы каждый инспектор МАГАТЭ чувствовал, что его жизнь зависит не от процедур безопасности, а от воли оккупантов, причем способность внушать страх – это паралич любой независимости в экспертных оценках. И если мир не поймёт этого сейчас, то может быть уже поздно, когда ловушка захлопнется, и отступление россиян с ЗАЭС будет осуществляться под прикрытием заложников международного агентства.

Поэтому сегодня важно говорить не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти. Россияне готовят сценарий, в котором ЗАЭС станет поводом для новой волны эскалации. И если МАГАТЭ не будет предупреждено, если не будет усилен контроль, если не будет четкой позиции, то следующее событие может оказаться не менее трагичным. Это обычное понимание логики россиян, которые уже не раз доказывали за эти годы войны, что готовы приносить в жертву своих, чтобы создать легенду для новых преступлений и фактов своей "святости".