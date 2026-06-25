"Это походило на фильм ужасов": в Венесуэле произошли мощные землетрясения, объявлено чрезвычайное положение. Видео

У северного побережья Венесуэлы произошла серия землетрясений, которые привели к катастрофическим разрушениям и человеческим жертвами. Специалисты зафиксировали два землетрясения подряд магнитудой 7,5.

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Подземные толчки обрушили дома и здания в Каракасе, вызвав масштабные разрушения. Об этом сообщает CNN.

Последствия землетрясения

В столице Венесуэлы землетрясения привели к масштабным разрушениям. Два мощных подземных толчки произошли с интервалом всего в 40 секунд.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила гибель людей и объявила чрезвычайное положение. Сотни сотрудников экстренных служб работают над поиском и спасением пострадавших.

По информации Геологической службы США, количество жертв может исчисляться десятками людей. Сейчас на севере Венесуэлы продолжаются активные поисково-спасательные работы, поэтому говорить о точном количестве погибших и пострадавших пока рано.

Житель Каракаса, переживший землетрясение в столице в 1967 году, сказал, что новые землетрясения не похожи ни на что, что он переживал раньше. Другой житель Каракаса, которому удалось спастись из поврежденного здания, сказал, что "это было похоже на фильм ужасов".

Штат Ла-Гуайра, расположенный на побережье к северу от Каракаса, больше всего пострадал от землетрясений. По словам председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в результате землетрясений в штате обрушилось до 15 зданий.

В Ла-Гуайре расположен один из крупнейших морских портов страны и международный аэропорт имени Симона Боливара, обслуживающий столицу Каракас. На видео, снятом внутри аэропорта во время землетрясения, видны люди, бегущие среди обломков и пыли. После землетрясения аэропорт прекратил работу.

Что стало причиной землетрясений

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне, где встречаются две тектонические плиты: Карибская и Южноамериканская. По данным Геологической службы США, второе и более сильное из двух произошедших землетрясений стало результатом "неглубокого сдвигового разлома" вблизи границы этих тектонических плит.

Это происходит, когда разломы, или трещины между тектоническими плитами, смещаются горизонтально. Землетрясение возникает, когда это движение происходит быстро. Как заявляет организация, сегодняшние два землетрясения "вероятно, указывают на сложный процесс взаимодействия разрывов".

В сообщении также отмечается, что по-прежнему возможны повторные толчки, в том числе "некоторые из них могут сопровождаться сильной тряской". По предварительной информации, с момента первых землетрясений 24 июня Венесуэлу сотрясли более 20 афтершоков. Наиболее пострадавшие районы расположены вдоль северного побережья страны, включая Ла-Гуайру, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

Напомним, на южном побережье Филиппин произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,8. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 19 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая, у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Несмотря на силу толчков, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

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