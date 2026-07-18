Зеленский провел онлайн-совещание с командирами корпусов ВСУ: о чем говорили. Фото

В субботу, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командирами армейских корпусов украинской армии. Стороны обсудили характер и особенности ведения боевых действий на фронте.

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Также стороны обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий.

Что известно

По словам главы государства, на совещании присутствовали:

командир 8-го корпуса ДШВ,бригадный генерал Дмитрий Волошин ;

; командир 8-го корпуса ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов ;

; командир 11-го армейского корпуса, бригадный генерал Алексей Майстренко ;

; командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук;

командир 20-го армейского корпуса, бригадный генерал Святослав Заиц ;

; командир 17-го армейского корпуса, бригадный генерал Ярослав Сидоров.

"Все командиры отмечают важность нашей программы по справедливому распределению личного состава между боевыми бригадами. Программа действует с декабря и фактически в каждой бригаде доказала свою эффективность", – говорит Зеленский.

По его словам, стороны обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, проведение ротаций, защиту логистики ВСУ и уничтожение логистики россиян.

"Нужно больше дальнобойной артиллерии – снарядов 155-го калибра. Определили, какие дополнительные средства для среднедальностных ударов должны быть поставлены. Будем говорить с производителями и всеми, кто обеспечивает поставки, о дополнительных возможностях", – сказал он.

Кроме того, также обсуждались планы российских войск и перспективы активной обороны.

"Особенно хочу поблагодарить бригадного генерала Волошина за предложения по масштабированию в корпусах той работы, которая уже дает результаты на уровне бригад, по доработке средств и собственному производству", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении в настоящее время находится в стадии подготовки.

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