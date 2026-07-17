"Федоров – министр обороны": в городах Украины второй день подряд продолжаются массовые митинги. Фото и видео

В Украине в различных городах второй день продолжаются массовые митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. Участники требуют замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

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Сотни людей вышли с картонными плакатами на центральные площади, к городским администрациям, под здание Офиса президента; они скандируют лозунги в поддержку Федорова, выступая против замены министра обороны. Об этом сообщило Суспільне.

Киев

В Киеве на площади Ивана Франко утром 17 июля продолжается акция в поддержку Михаила Федорова. Требования участников – вернуть Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку главнокомандующего Александра Сырского.

Также митингующие требуют возвращения депутатов на работу.

Одесса

В сети анонсировали второй день митинга в Одессе против отставки Михаила Федорова 17 июля в 18:00, место проведения – напротив Городского сада.

Николаев

В Николаеве 17 июля утром люди снова вышли на митинг, чтобы выразить свое мнение об отставке министра обороны, сообщило Суспільне Миколаїв. В частности, они не согласны с решением президента Владимира Зеленского не выдвигать повторно кандидатуру Федорова на должность министра обороны.

Участники акции двинулись по улице Соборной, выкрикивая лозунги в поддержку экс-министра обороны.

Один из участников митинга – Сергей – считает, что отставка министра обороны – это шаг назад для страны.

"Зачем менять то, что реально работает, ведь за долгое время войны Украина наконец-то обрела определенные рычаги влияния. И именно в этот момент менять министра обороны Украины — это выглядит очень рискованно. И я думаю, что все мы хотим победы Украины, и никто не хочет проиграть. А сейчас этот шаг выглядит как шаг назад, а не вперед", — рассказал Сергей.

Еще один участник акции – Сергей, он считает, что за короткий срок Михаил Федоров продемонстрировал успешную стратегию по укреплению обороноспособности Украины.

"Мы все знаем, кто такой Федоров, что он вообще сделал для обороноспособности нашей страны. Это не 6 и не 7 месяцев, а длительный процесс. Начиная с "Линии дронов". Еще много других действий. Я считаю это большой потерей для нашей страны, для Вооруженных Сил", – отметил Сергей.

Тернополь

В Тернополе 17 июля участники митинга второй день подряд вышли к зданию Тернопольской областной государственной администрации с требованиями вернуть министра обороны Федорова. Люди пришли с картонными плакатами с надписями: "Хочу жить в эффективной Украине. Верните Федорова", "Федоров – МО", "Народ – это власть", "Федоров. Поддерживаю".

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске продолжается акция протеста 17 июля утром.

Полтава

В Полтаве 17 июля проходит уже третья акция в поддержку Михаила Федорова

Кропивницкий

В Кропивницком 17 июля участники акции собрались на площади Героев Майдана. Митингующие держат плакаты с надписями: "Верните Федорова", "Нет ручному управлению", "Все, кто против диктатуры, встаньте!", "Федоров — наш министр обороны!".

Луцк

В Луцке 17 июля участники собрались на Театральной площади города. Они держат картонные плакаты с надписями "Как собираемся победить?", "Какие еще каникулы у Верховной Рады? Вы этого не заслужили"

Среди требований участников — скорейшее назначение министра обороны и возвращение Верховной Рады с каникул, сохранение курса на реформы и инновации в армии, а также подотчетность главнокомандующего ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что и.о. министра обороны Михаил Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель — добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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