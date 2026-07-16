"Мне нужна должность, чтобы выиграть войну": Федоров рассказал, каким видит своё будущее. Видео

Михаил Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель — добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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Об этом Федоров рассказал во время брифинга. По его словам, он также провел телефонный разговор с президентом.

Федоров отметил, что глава государства предложил ему остаться в команде в качестве советника или найти другой формат сотрудничества. Однако он отказался от такого предложения, подчеркнув , что никогда не ставил перед собой цель получить или сохранить какую-либо должность.

По его словам, в течение семи лет работы рядом с президентом он занимался реформами и работал над преобразованием страны в тех направлениях, куда его направляли. Он также заявил, что не занимался политической деятельностью, коррупционными схемами или другими подобными вопросами.

Федоров подчеркнул, что сейчас речь должна идти не о его политическом будущем, а о проблемах, которые необходимо решить. Он заявил, что считает своим долгом открыто говорить о рисках, с которыми сталкивается страна, поскольку уже четыре года занимается этими вопросами фактически непрерывно.

"Ключевая задача — и речь идет не обо мне. Сегодня речь идет о корне проблем, которые мы должны решить. Если мы устраним эти корни проблем, у нас в стране достаточно людей, которые могут занимать те или иные должности. Мне не нужна должность министра обороны для того, чтобы быть министром обороны. Мне нужна эта должность для того, чтобы победить в войне", — сказал он.

Федоров также прокомментировал вопрос о назначении нового министра обороны. По его словам, окончательное решение ещё требует обсуждения с президентом.

"Останусь ли я на этом посту или нет — сейчас речь не обо мне. Мы должны с президентом еще раз обсудить этот вопрос", — сказал он.

В то же время, по мнению Федорова, общество поддерживает не конкретную кандидатуру, а изменения в подходах к ведению войны.

"Украинский народ – не за конкретного министра Федорова, народ выступил за себя. Почему появились надежды, что инициатива на поле боя и в небе была перехвачена, почему сейчас эта траектория ломается и мы с нее сворачиваем. Есть такой риск. Народ вышел за это", – заявил Федоров.

Напомним, и.о. министра обороны Украины Михаил Федоров пояснил, что не вмешивался в вопросы мобилизации, поскольку ТЦК и СП подчиняются не министерству, а Сухопутным войскам и Генеральному штабу.

Также OBOZ.UA сообщал, что Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для войск до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

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