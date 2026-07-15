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"Для меня было большой честью служить народу Украины": Федоров подтвердил, что уходит с поста министра обороны, и подвел итоги своей работы

Надежда Данищук
Новости политики
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'Для меня было большой честью служить народу Украины': Федоров подтвердил, что уходит с поста министра обороны, и подвел итоги своей работы
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Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги своей работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале. Он заверил, что продолжает свою миссию, чтобы "побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации".

"Для меня было большой честью служить Украине"

Федоров поблагодарил украинцев за доверие и назвал работу на посту министра обороны большой честью.

"Это была большая честь — служить украинскому народу на посту министра обороны", — написал он.

Ставка на технологическое превосходство

По словам Федорова, одним из главных направлений работы стало масштабирование современных технологий для вооруженных сил.

Он сообщил, что Министерство обороны значительно увеличило закупки беспилотниковвсего за четыре месяца их приобрели больше, чем за весь предыдущий год.

Инвестиции были направлены на FPV-дроны на оптоволокне, ударные беспилотники большой дальности, наземные роботизированные комплексы, дроны-перехватчики и средства разведки.

Отдельно Федоров отметил запуск программы "Логистический локдаун", которая, по его словам, позволила нарушить логистику российских войск и начать изоляцию оккупированного Крыма.

Также продолжилось финансирование программы "Линия дронов", заработала система гарантированного обеспечения боевых бригад беспилотниками и стартовала грантовая программа для производителей ракет и взрывчатых веществ.

Новые закупки и изменения в армии

Федоров заявил, что Минобороны кардинально изменило подход к государственным закупкам, введя тендеры на дальнобойную артиллерию, сотни тысяч дронов, а также на закупку пикапов, багги и квадроциклов для войск.

Кроме того, через платформу Brave1 Market заработал механизм 70-процентной предоплаты за закупки через систему "еБаллов".

По словам бывшего министра, началась и трансформация системы комплектования войск. Среди ключевых изменений он назвал контракты с определёнными сроками службы, повышение денежного довольствия для пехоты и штурмовых подразделений, развитие международного рекрутинга и новые механизмы возвращения военнослужащих, самовольно покинувших части.

Укрепление ПВО и украинская баллистика

Федоров сообщил, что впервые были заключены контракты на закупку ракет Patriot PAC-2 GEM-T, а также подана заявка на приобретение ракет PAC-3 за счет европейского кредита.

Он также отметил, что после внедрения новых подходов в работу Воздушных сил эффективность украинской противовоздушной обороны существенно возросла: уровень перехвата российских дронов увеличился с 83% до 91%, а крылатых ракет — с 47% до 87%.

Отдельно Федоров сообщил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты.

"Символично, что в день освобождения правительства провели успешные испытания баллистической ракеты, которая разрабатывалась в зоне ответственности Минобороны. Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% снизили цену. Украина войдет в новую лигу", — отметил он.

Редакционная политика