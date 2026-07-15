Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги своей работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

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Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале. Он заверил, что продолжает свою миссию, чтобы "побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации".

"Для меня было большой честью служить Украине"

Федоров поблагодарил украинцев за доверие и назвал работу на посту министра обороны большой честью.

"Это была большая честь — служить украинскому народу на посту министра обороны", — написал он.

Ставка на технологическое превосходство

По словам Федорова, одним из главных направлений работы стало масштабирование современных технологий для вооруженных сил.

Он сообщил, что Министерство обороны значительно увеличило закупки беспилотников – всего за четыре месяца их приобрели больше, чем за весь предыдущий год.

Инвестиции были направлены на FPV-дроны на оптоволокне, ударные беспилотники большой дальности, наземные роботизированные комплексы, дроны-перехватчики и средства разведки.

Отдельно Федоров отметил запуск программы "Логистический локдаун", которая, по его словам, позволила нарушить логистику российских войск и начать изоляцию оккупированного Крыма.

Также продолжилось финансирование программы "Линия дронов", заработала система гарантированного обеспечения боевых бригад беспилотниками и стартовала грантовая программа для производителей ракет и взрывчатых веществ.

Новые закупки и изменения в армии

Федоров заявил, что Минобороны кардинально изменило подход к государственным закупкам, введя тендеры на дальнобойную артиллерию, сотни тысяч дронов, а также на закупку пикапов, багги и квадроциклов для войск.

Кроме того, через платформу Brave1 Market заработал механизм 70-процентной предоплаты за закупки через систему "еБаллов".

По словам бывшего министра, началась и трансформация системы комплектования войск. Среди ключевых изменений он назвал контракты с определёнными сроками службы, повышение денежного довольствия для пехоты и штурмовых подразделений, развитие международного рекрутинга и новые механизмы возвращения военнослужащих, самовольно покинувших части.

Укрепление ПВО и украинская баллистика

Федоров сообщил, что впервые были заключены контракты на закупку ракет Patriot PAC-2 GEM-T, а также подана заявка на приобретение ракет PAC-3 за счет европейского кредита.

Он также отметил, что после внедрения новых подходов в работу Воздушных сил эффективность украинской противовоздушной обороны существенно возросла: уровень перехвата российских дронов увеличился с 83% до 91%, а крылатых ракет — с 47% до 87%.

Отдельно Федоров сообщил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты.

"Символично, что в день освобождения правительства провели успешные испытания баллистической ракеты, которая разрабатывалась в зоне ответственности Минобороны. Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% снизили цену. Украина войдет в новую лигу", — отметил он.