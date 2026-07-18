В Норвегии масштабный пожар уничтожил более 100 домов: сотни человек были эвакуированы. Фото

В норвежском муниципалитете Драммен бушует катастрофический лесной и городской пожар. Огонь, вспыхнувший 17 июля во второй половине дня в районе Крокстадельва, стремительно распространился на жилые кварталы и лесные массивы.

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Мэр Драммена Кьелл Арне Хермансен официально охарактеризовал происходящее как катастрофу. Об этом сообщает новостное агентство NRK.

Масштабы разрушений

Возгорание началось примерно в 15:30 в одном из таунхаусов. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя быстро перекинулось на соседние дома и земельные участки. По последним данным, более 100 домов полностью разрушены.

Пострадавшая территория простирается от района Плутобаккен на севере до дороги "Северное сияние" на юге. Ситуация усложнялась угрозой взрывов и выброса токсичных паров, из-за чего жителям оперативно разослали экстренные оповещения с требованием немедленно покинуть опасную зону, закрыть окна и отключить вентиляцию.

Эвакуация и помощь пострадавшим

Из зоны бедствия были эвакуированы сотни людей. В муниципальном эвакуационном центре, развернутом в отеле Scandic Hotel Ambassadeur, а также в других гостиницах города уже зарегистрировано около 400 человек. Многие жители уехали к родственникам и друзьям.

Для оказания помощи пострадавшим и их близким городские власти задействовали кризисную группу и организовали пункты сбора, где работают психологи и специалисты экстренных служб. На данный момент сообщений о пропавших без вести не поступало. В больницу с отравлением дымом доставлены два человека, один из которых сотрудник Норвежской гражданской обороны.

Борьба с огнем и природные препятствия

Пожарные расчеты ведут непрерывную борьбу с огнем, которая, по прогнозам, продлится в течение всей субботы. В ликвидации пожара задействованы практически все доступные силы Восточной Норвегии, включая экстренные службы из Драммена, Мьёндалена, Хокксунда, Конгсберга, Аскера, Бэрума, Модума и Осло, а также силы Гражданской обороны.

В районе бедствия введена временная бесполетная зона для всех воздушных судов и беспилотников, так как к тушению привлечены шесть пожарных вертолетов.

Ночью работа авиации была приостановлена, а рано утром 18 июля спасателям пришлось временно отступить и эвакуировать расчеты из-за сильной грозы и молний. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Инге Вергеланд, огонь в лесу бушует в нескольких местах, и до сих пор не взят под полный контроль. Тем не менее спасателям удалось выставить внешние ограждения, что предотвратило распространение пламени на новые здания.

Пожарные вертолеты возобновят сброс воды, как только утихнет гроза. Спасателям также могут помочь сильные дожди, прогнозируемые на субботу. По заявлению полиции, тушение и дежурство на месте катастрофы планируются на несколько дней вперед, сейчас идет постоянная ротация уставшего личного состава.

Как писал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия представила детали плана готовности ЕС к сезону лесных пожаров-2026. Еврокомиссарша по вопросам готовности и кризисного управления Аджа Лябиб назвала его "самым скоординированным и амбициозным пакетом мер" в истории европейского сообщества.

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