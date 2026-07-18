В Котовске после взрывов загорелся крупнейший маркетплейс России, есть пострадавшие. Что происходит

В городе Котовске Тамбовской области ночью 18 июля раздавались взрывы. По предварительной информации, над регионом пролетали украинские беспилотники, причем российские военные пытались сбивать дроны непосредственно над городом. Из-за этого БПЛА падали на город и, среди прочего, вызвали пожар на складе Wildberries, крупнейшего маркетплейса России.

Видео дня

Официально власти Котовска пока никак не прокомментировали взрывы в городе. Osint-сообщество Exilenova+ собрало достаточно местного видео, чтобы утверждать, что именно происходит в Котовске.

Что происходит в Котовске

Очевидцы сообщают, что на складе Wildberries в Котовске после серии взрывов вспыхнул пожар.

Один из сотрудников предприятия в собственном видео подтвердил, что склад загорелся после атаки, и теперь оттуда эвакуируют персонал.

Пожар произошел из-за действий российской ПВО, которая пыталась сбить дроны над городом. Это довольно хорошо видно на множестве видео, которые распространяют сами горожане.

В кадрах с территории склада Wildberries во время взрывов слышно, что на месте есть убитые и раненые. Подтвержденной информации по этому поводу пока нет.

Где ещt раздавались взрывы

Взрывы слышали также в городе Тамбове. И там, пытаясь сбить цели прямо над застройкой, ПВО открыла огонь непосредственно в городе. Соответственно, боеприпасы ПВО попали по гражданским объектам, в частности по жилым домам и автомобилям.

В ту же ночь, по данным украинских Osint-сообществ, во Владимире сработали средства радиоэлектронной борьбы.

Взрывы сегодня ночью и утром также слышали в Твери, в Ногинске (по предварительным данным – попадание в очередной НПЗ) и даже в Электростали под Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля в Саратове и Энгельсе также прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. А на военном аэродроме Энгельса после атаки вспыхнул пожар.

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