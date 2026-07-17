"Картонный майдан" за Федорова добрался до Европы: звездный друг Украины из Германии поддержал протестующих

Масштабные акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны вышли далеко за пределы Украины. Участников "картонного майдана" поддержал немецкий стилист Франк Питер Вайлд, который с первых дней большой войны демонстрирует солидарность с нашим народом.

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На своей странице в Instagram друг Украины опубликовал фото из лифта, держа в руках табличку с надписью: "Вирніт Федорова". Для кадра стилист одел вышиванку, кепку с изображением тризуба, а на задний план повесил сине-желтый флаг.

Такой жест Франка Питера Вайлда не остался без внимания украинцев. Пользователи сети мгновенно начали благодарить стилиста за поддержку, в частности, многие высоко оценили надпись на его картонном плакате, которая, вероятно, стала отсылкой к популярному интернет-мему "Кучму вирніт", который украинцы часто используют в соцсетях как знак ностальгии по лучшему прошлому. Эта фраза появлялась и на табличке во время митинга против отставки Федорова.

"Спасибо за поддержку!"

"Гениальный плакат. Уровень украинского С1. Пора давать этому человеку гражданство".

"Наш казак".

"Боже, как это красиво написано!".

Напомним, что это далеко не первый случай, когда Франк Питер Уайлд публично демонстрирует поддержку Украины. В сентябре 2024 года стилист приехал в Киев, где на собственном опыте смог осознать истинную сущность россиян, ведь был вынужден прятаться в укрытии во время воздушной тревоги. Тогда знаменитость, не сдерживая эмоций, обратился к гражданам страны-агрессора.

"Россия, мы никогда не забудем, что ты наделала. Мы никогда не простим того, что ты делаешь с экономикой, с детьми, с окружающей средой и с человечеством во всем мире", — сказал дизайнер.

А вот в прошлом году стилист передал миру несколько важных посланий об Украине, используя главную фишку своего контента – фото в зеркале. Фрэнк Питер Уайлд попозировал в футболке с символической надписью: "Русофобия – это хорошо", а позже с важной фразой: "Крым – это Украина".

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из украинских звезд вышел на "картонную площадку", чтобы поддержать Федорова.

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