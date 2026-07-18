Станет ли парковочное место во дворе вашим, если на нем поставить "лягушку": что говорит закон
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Самовольная установка "парковочных жабки" на землях, находящихся в коммунальной собственности, является незаконной. Мэрия не выдает разрешений на резервирование мест для частных автомобилей во дворах многоэтажных домов и других зонах.
Об этом сообщил заместитель мэра Ивано-Франковска Михаил Смушак. По его словам, никто не имеет права "приватизировать" часть территории общины.
Парковочные "жабки"
По словам чиновника, мэрия города контролирует процесс установки таких конструкций и выдает официальные разрешения только в соответствии со следующими критериями:
- владельцы предприятий, желающие установить "жабки", должны обращаться в мэрию с соответствующим заявлением.
- разрешение выдается только для конкретных мест, которые соответствуют нормам безопасности и не мешают пешеходам и транспорту;
- установку могут проводить исключительно те, кто имеет официальное согласование от органов местного самоуправления.
По мнению Смушака, такие конструкции вообще подлежат демонтажу, поскольку ухудшают эстетический облик города и создают опасность для людей. Мэрия города уже принимает соответствующие меры для оперативного реагирования на факты самовольной установки этих элементов уличной инфраструктуры.
Таким образом, решение вопроса о "жабках" в Ивано-Франковске регулируется мэрией, которая контролирует официальный порядок выдачи разрешений и активно борется с нарушениями. Это способствует поддержанию порядка и обеспечению комфортной обстановки на улицах города.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время азербайджанская сеть SOCAR продолжает развивать культуру комфорта и сервиса премиум-уровня для всех участников дорожного движения. Отныне владельцы двухколесного транспорта могут удобно и безопасно парковать свои мотоциклы на специально выделенных мотопарковках.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!