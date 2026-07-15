"Невыразимая боль утраты": война унесла жизнь Героя из Николаевской области. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками продолжает терять своих лучших сыновей. Так, недавно стало известно о гибели военнослужащего из Южноукраинска, что в Николаевской области. Военнослужащий Андрей Гунивенко погиб при выполнении боевого задания на Донецком направлении.

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Воин почти два года числился пропавшим без вести. Только сейчас гибель Героя подтвердили в Южноукраинском городском совете.

Что известно о воине

Андрей Гунивенко погиб 10 августа 2024 года вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области.

"Он погиб, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, её свободу и независимость. Мы разделяем невыразимую боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", – отметил Южноукраинский горсовет.

OBOZ.UA выражает соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам военнослужащего.

Другие герои страны

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из Львовской области Андрей Бергель. Защитник получил смертельные ранения 11 июля 2026 года в результате взрывной волны и попадания осколков во время удара российских FPV-дронов вблизи села Дружковское Краматорского района.

В Киеве 13 июля простились с майором полиции Александром Кучаем, который погиб, выполняя боевую задачу в Донецкой области. В последний путь защитника проводили родные, друзья, побратимы и коллеги, а похоронили Героя на Лесном кладбище.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепропетровской области оборвалась жизнь 32-летнего военного из Згуровки Киевской области Владислава Письменного. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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