"Мужественный и добросовестный": в Донецкой области от ранения осколками FPV-дрона погиб Герой из Львовской области. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из Львовской области Андрей Бергель. Защитник получил смертельные ранения 11 июля 2026 года в результате взрывной волны и попадания осколков во время удара российских FPV-дронов вблизи села Дружковское Краматорского района.

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Андрей Бергель был жителем села Забужье Каменка-Бужской общины. О гибели воина сообщили в Facebook.

Андрей Бергель проходил военную службу в должности водителя-электрика 1-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А0998.

Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Дружковское Краматорского района Донецкой области. Смертельные ранения он получил в результате взрывной волны и попадания осколков во время атаки противника с использованием FPV-дронов.

За время военной службы Андрей Бергель проявил себя как ответственный, мужественный и добросовестный военнослужащий. Он образцово выполнял служебные обязанности, пользовался уважением среди сослуживцев, обладал высоким уровнем профессиональной подготовки и был предан военному делу.

До последнего вздоха защитник оставался верным военной присяге и украинскому народу.

Каменка-Бугский городской совет выразил искренние соболезнования родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Андрея Бергеля, почтив память павшего защитника Украины.

Напоминаем, что 13 июля в Киеве простились с майором полиции Александром Кучаем, который погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области. В последний путь защитника проводили родные, друзья, побратимы и коллеги, а похоронили Героя на Лесном кладбище.

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