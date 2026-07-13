Навсегда в строю: в Киеве простились с майором полиции, погибшим в Донецкой области. Фото

13 июля в Киеве простились с майором полиции Александром Кучаем, погибшим при выполнении боевого задания в Донецкой области. В последний путь защитника проводили родные, друзья, сослуживцы и коллеги, а похоронили Героя на Лесном кладбище.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Героя похоронили на Лесном кладбище.

Более четверти века посвятил службе Украине

Александр Кучай более 25 лет служил украинскому народу в рядах Национальной полиции.

В 2023 году он добровольно вступил в штурмовой полк "Сафари" бригады "Лют", где выполнял боевые задачи в качестве взрывотехника, защищая Украину на передовой.

За мужество и самоотверженную службу майор полиции был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест". Впоследствии он во второй раз был удостоен этой награды с вручением серебряной рельефной "Звезды". Также защитник получил награду Президента Украины "За оборону Украины".

Погиб в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве

4 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области Александр Кучай получил тяжелые ранения в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти защитника не удалось. 8 июля его сердце остановилось.

13 июля в столице состоялось прощание с Героем. Почтить память майора полиции пришли его родные, друзья, боевые побратимы и коллеги.

В Национальной полиции выразили искренние соболезнования близким погибшего и подчеркнули, что Александр Кучай навсегда останется в рядах украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира полицейского полка из Киевской области Дмитрий Артамонов. Ему навсегда осталось 44 года.

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