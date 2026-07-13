"Навсегда 32": стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Владислава Письменного. Фото

В Днепропетровской области оборвалась жизнь 32-летнего военнослужащего из Згуровки Киевской области Владислава Письменного. Он отдал самое дорогое — жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"7 июля 2026 года в городе Павлограде внезапно оборвалась жизнь нашего земляка, военнослужащего Владислава Александровича Письменного. Майора, старшего офицера отдела организации связи и кибербезопасности. Ему было всего 32", – говорится в сообщении.

Как рассказали в общине, Владислав был именно из тех людей, которыми гордятся – светлый, искренний, умный, целеустремленный. Настоящий боевой офицер, который сознательно выбрал путь защитника, потому что верил: для мужчины защищать свою страну – дело чести.

Он окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации, участвовал в АТО, а с первых дней полномасштабной войны без колебаний встал на защиту Украины. До последнего оставался верным присяге, своим принципам и своему народу.

"Невыразимую боль сегодня испытывают мама, вся семья, друзья, побратимы. Вместе с ними скорбит и вся Згуровская община. Особенно больно, когда уходят такие молодые. Когда человек, который мог бы ещё жить, любить, строить будущее, воспитывать детей, служить Украине, вдруг навсегда покидает этот мир", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военнослужащий из села Ферма Киевской области Олег Олефир. Жизнь мужественного воина оборвалась 3 июля 2026 года.

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