Лютая зима отменяется? Синоптики призвали не делать преждевременных выводов

Согласно прогнозам погоды на ближайшие дни, в пятницу и субботу в Украине будет без осадков и довольно тепло. Однако в воскресенье на западе, в центре и юге Украины будет облачно, местами даже дождь. Кроме этого, уже в начале следующей недели ждем похолодание, дожди, из-за чего температура днем упадет на несколько отметок.

Видео дня

А пока температура воздуха днем будет от +10 до +14° тепла (на юге до +16); ночью – до 2-8° тепла. В OBOZ.UA рассказали, какой будет погода в ноябре, когда ожидать зиму и снег.

Что говорят синоптики

В Украине до зимы все еще далеко (хотя в Карпатах уже царит зимняя сказка, и еще в конце октября горы засыпало снегом).

Специалисты утверждают, что зима придет в Украину постепенно, хотя уже "в ноябре возможны ночные заморозки и одиночный первый снег". Однако только во второй половине месяца температура начнет ощутимо снижаться.

По словам синоптиков, такая погода привычна для так называемого переходного от осени периода.

Будет ли зима холодной

Слухи о том, что украинцев ждет лютая зима, мол, едва ли не самая холодная за последнее десятилетие, подавляющее большинство синоптиков отвергает.

Они говорят, что снег и мороз в ноябре – это не аномалия и не признак того, что впереди страшные небывалые заморозки. Сейчас период предзимья, когда разные погодные сценарии чередуются.

Таким образом, в ноябре украинцев ждут "нормальные" теплые дни одновременно с кратковременными похолоданиями, среди осадков будут преобладать дожди, но и иногда будет снежить.

Что предшествовало

Несмотря на предыдущие заявления синоптиков о довольно холодной зиме, на самом деле этой зимой украинцев ждет преимущественно неустойчивая погода. Она будет с короткими периодами похолодания, но без затяжных морозов и стабильного снежного покрова, утверждает бывший глава Укргидрометцентра, известный метеоролог Николай Кульбида.

Главной причиной такой зимы стали глобальные климатические изменения, которые уже кардинально повлияли на погоду в Украине, отмечает он.

О том, что зима 2025-2026 в Украине ожидается не слишком холодной, а температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы, также говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух. Однако, не обойдется и без периодических волн похолоданий. Хотя, по ее словам, все же ожидать сильных морозов украинцам не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие дни будет наблюдаться "такая типичная картинная осень: туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем". По крайней мере, так считает народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, немного похолодает только 11-12 ноября. Но пока что "до зимы еще далеко", уверяет она.

