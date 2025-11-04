'Нет никаких оснований': синоптик рассказал, ждать ли зимой в Украине длительных морозов

Этой зимой украинцев ждет преимущественно неустойчивая погода. Она будет с короткими периодами похолодания, но без затяжных морозов и стабильного снежного покрова.

Видео дня

Главной причиной такой зимы стали глобальные климатические изменения, которые уже кардинально повлияли на погоду в Украине. Об этом сообщил бывший глава Укргидрометцентра, известный метеоролог Николай Кульбида.

"Мы даже не можем себе представить долгую холодную зиму. Для этого просто нет никаких оснований", – подчеркнул Кульбида.

Метеоролог отметил, что климат в Украине постепенно переходит к более мягкому типу: средняя температура зимой растет, а снежный покров становится менее стабильным. По его словам, предстоящая зима, как и предыдущие, будет малоснежной.

"На западе страны обычно выпадает гораздо больше снега. Но в целом его действительно мало. Снежный покров будет неустойчивым – он будет то появляться, то исчезать", – объяснил Кульбида.

Такие погодные тенденции в последние годы стали нормой для Украины. Зимы становятся короче и мягче, а вместо снега все чаще идут дожди. По данным метеорологов, за последние десятилетия среднегодовая температура в Украине выросла более чем на 3°C, продолжительность зимы сократилась примерно на месяц, а количество дней с устойчивым снежным покровом уменьшилось вдвое по сравнению с 1980-ми годами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый, 2026 год температура минусовой будет разве что ночью. Синоптики не ожидают сильных морозов в этот праздничный период, хотя обещают, что слишком теплой зима также не будет.

Подробнее о том, каким будет начало зимы 2025–2026 года в нашей стране, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!