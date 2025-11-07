Лютые морозы или аномальное тепло? Синоптик рассказала, какой будет зима в Украине

Зима 2025-2026 в Украине ожидается не слишком холодной, а температура воздуха будет выше на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако, не обойдется и без периодических волн похолоданий.

Такой прогноз дала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью Telegraf. По ее словам, все же ожидать сильных морозов украинцам не стоит

"По данным расчетов мировых прогностических центров, нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобной зимам в предыдущие годы. Средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий", – объяснила синоптик.

Холодных зим, как раньше, сейчас нет

Она проинформировала, что из-за глобального потепления зимы в Украине стали примерно на полтора градуса теплее, чем в 60–80-х годах прошлого века. Температуры -35...-40 градусов, теперь почти не наблюдаются, а морозы около 20 градусов уже считаются сильными.

Метеоролог добавила, что с каждым годом повышается зимняя температура, особенно ночная, а продолжительность холодного сезона сокращается, поэтому эти тенденции, вероятно, сохранятся и в этом году. Самые низкие температуры, как и раньше, ожидаются в северо-восточных и восточных областях, а также в высокогорных районах Карпат. В этих регионах преимущественно будет удерживаться температура ниже нуля, а средние зимние показатели, по расчетам, составят около -4...-5 градусов.

Самые высокие средние зимние температуры, по словам Балабух, ожидаются в южных регионах страны, на Закарпатье, а также в южных частях Кировоградской и Днепропетровской областей. В этих районах, в течение зимы, будет преобладать плюсовая температура.

"Когда мы говорим о теплой зиме, это не значит, что у нас не будет мороза или снегопадов. Конечно, они будут, зима есть зима, мы находимся в умеренных широтах и Арктика, понятно, что на нас будет влиять. Однако температура воздуха ожидается выше, чем средние многолетние значения для этого периода, а похолодание – кратковременными", – подчеркнула синоптик.

Холоднее всего ожидается в январе

Она добавила, если говорить о каждом зимнем месяце, то в декабре прогнозируется температура примерно на два градуса выше климатической нормы. На юге и Закарпатье средние показатели составят 0–2 градуса тепла, тогда как на северо-востоке и в Карпатах – от -1 до -3 градусов и ниже.

Традиционно самым холодным месяцем зимы остается январь, и по прогнозам, он будет на 1–2 градуса теплее средних многолетних показателей. Средняя температура января может колебаться от +1–2 градусов на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и в Карпатах.

В то же время в январе возможно снижение температуры из-за вторжения арктического воздуха, вероятность чего оценивается в 10–30%. Подобная ситуация прогнозируется и для февраля.

Ситуация с осадками

Заведующая УкрГМИ также рассказала, что для зимнего периода традиционными остаются явления в виде мокрого снега и гололеда, которые регулярно будут наблюдаться в течение холодного сезона. При плюсовой температуре будет выпадать дождь и образовываться туманы, тогда как при нулевых или минусовых показателях вероятны мокрый снег, налипание снега и гололедица.

Специалист отметила, что этой зимой количество таких явлений может возрасти, поскольку температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться вблизи нуля. Дополнительным фактором станет поступление влажного воздуха из Атлантики, что будет способствовать формированию подобных погодных условий.

"При адвекции арктических воздушных масс в район Средиземноморья возможно образование мощных южных циклонов, которые могут выходить на территорию Украины, обусловливая сложные погодные условия: сильные снегопады, метели, ветер, гололед, налипание мокрого снега. Такие процессы наиболее вероятны в феврале, о чем свидетельствует положительная аномалия осадков в южных и центральных областях Украины", – резюмировала синоптик.

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание продлится с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, как свидетельствуют данные MkWeather, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

