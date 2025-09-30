В Карпаты пришла настоящая зима: туристов предупредили об опасности. Фото и видео

Хотя сентябрь еще продолжается, в Карпатах уже царит зимняя погода. На высокогорье падает снег, а температура уже опустилась ниже нуля.

В то же время ветер и плохая видимость делают передвижение особенно опасным для туристов. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 09:00 30 сентября 2025 года на горе Поп Иван температура воздуха составляла -3°C, шел снег, ветер северный 4 м/с.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия значительно затрудняют передвижение и повышают риск переохлаждения, травм или заблуждения.

Рекомендации для туристов

Перед выходом в горы обязательно:

проверяйте прогноз погоды;

избегайте походов в одиночку и сложными маршрутами;

имейте с собой теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

сообщайте родным о своем маршруте;

загружайте мобильное приложение "Спасение в горах": https://surli.cc/vahmbi

"Помните: горы прекрасны, но и опасны. Берегите себя!" – отметили спасатели.

