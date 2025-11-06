'До зимы еще далеко': синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать украинцам. Карта

В пятницу, 7 ноября, по всей территории Украины ожидается погода без существенных осадков. В то же время ночью в отдельных регионах столбики термометров уменьшатся до +1 градуса.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко. По ее словам, кроме ночных похолоданий, местами по Украине будет наблюдаться туман.

"Такая типичная картинная осень. Туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем (если туманы не прикроют), теплая погода", – говорится в сообщении от метеоролога.

Прогноз от Наталки Диденко на 7 ноября

Синоптик сообщает, что завтра, 7 ноября, в Украине ожидается без осадков, однако вместо этого будут царить туманы.

Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +10...+14 градусов, в то же время в Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем воздух прогреется до +16 градусов.

Погода в Киеве на 7 ноября

В столице 7 ноября осадки маловероятны, информирует Диденко. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха в течение дня +10... +11 градусов. Синоптик добавляет, что впоследствии в Киеве станет прохладнее.

"Похолодает 11-12 ноября. Но до зимы еще далеко!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима может стать одной из самых холодных за последние десятилетия из-за сильных морозов, значительных снегопадов и затяжного похолодания во второй половине сезона.

