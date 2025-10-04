Украине спрогнозировали рекордную зиму с арктическими морозами: что известно о прогнозе

Грядущая зима 2025–2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные MkWeather. Аналитики отмечают, что Европу ждет двухфазная зима – от влажного начала декабря до морозов в феврале.

Несмотря на впечатляющие прогнозы, относиться к ним стоит с осторожностью, ведь авторы MkWeather не являются профессиональными синоптиками. Их прогноз – это ориентировочный аналитический обзор, поэтому реальные погодные условия могут отличаться.

Прогноз для Украины

Украина, как часть Восточной Европы, может стать самым холодным регионом континента с потенциалом для рекордных арктических вспышек в конце зимы. По прогнозу, начало зимнего сезона будет относительно мягким, с периодическими осадками. В январе ожидается постепенное похолодание, которое перейдет в арктические морозы в феврале. В этот период возможны обильные снегопады и содержание устойчивого снежного покрова, особенно в восточных и центральных областях страны.

Зима в Европе

Согласно прогнозу, грядущая зима в Европе будет нестабильной и холодной. В декабре ожидается влажная и штормовая погода, тогда как февраль может принести рекордные морозы и сильные снежные бури. В конце сезона возможно длительное похолодание, которое охватит регионы от Скандинавии до Балкан и Центральной Европы.

Специалисты объясняют, что уровень снежного покрова в Сибири является одним из главных факторов, влияющих на зимний климат Европы.

"В течение зимы 2025 года в Сибири уже наблюдался снежный покров выше среднего. Это свидетельствует о том, что восточный поток в Европу будет сильнее, чем обычно. Это усиливает риск длительных холодных волн в Центральной и Восточной Европе, особенно в течение января и февраля", – говорится в отчете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Карпатах уже царит зимняя погода. На высокогорье падает снег, а температура уже опустилась ниже нуля. При этом ветер и плохая видимость делают передвижение особенно опасным для туристов.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия значительно усложняют передвижение и повышают риск переохлаждения, травм или заблуждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!