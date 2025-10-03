"Зима будет тяжелая": украинцев готовят к новым отключениям электроэнергии

Зимой в Киеве и в других регионах ожидаются ограничения электроэнергии, поскольку Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре. Ситуация будет тяжелой, но контролируемой

Об этом заявил СМИ председатель совета украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук Станислав Игнатьев. Он отмечает, что враг прицельно уничтожает энергетические объекты, чтобы посеять панику среди населения для давления на украинскую власть.

Россия бьет точечно

По словам Игнатьева, зимой в Украине "однозначно" будут ограничивать электроснабжение для населения. Продолжительность блэкаутов будет зависеть от военного фактора, поэтому в регионах, где работают силы противовоздушной обороны (в частности, в Киеве), ситуация будет легче.

"Ситуация будет тяжелая, но управляемая, и мы к этому уже привыкли. То есть ситуация будет нормальная. По другим регионам – действительно, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина – это тяжелые ситуации, потому что враг будет выбивать", – говорит эксперт.

Сейчас, по его словам, на Киевщине разрушена почти вся генерация электроэнергии, поэтому столицу питают от других элементов электроснабжения. Зато Россия "бьет точечно, знает, куда целиться".

"Все больше и больше враг будет пытаться точечно бить по каждому элементу энергоснабжения", – констатирует Станислав Игнатьев и призывает готовиться к масштабным атакам РФ.

Он прогнозирует, что в ближайшие дни Россия нанесет существенные удары по подстанциям, которые именно питают столицу. "Враг пытается сейчас сделать так, чтобы каждый киевлянин, каждый гражданин Украины больше и больше был в панике", – констатирует председатель Ассоциации возобновляемой энергетики.

После 10 октября Россия усилит обстрелы

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Он прогнозирует, что с холодами активность агрессора и количество российских ударов будут только расти.

"Поэтому подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре... Особенно с 10 октября по всей Украине и для нашей громады тоже есть большие угрозы".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Россия изменила главную цель ударов по энергетике Украины. Вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, страна-агрессор начала бить по объектам газодобычи и газотранспортной системы, чтобы сорвать окончательный отказ Украины и Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей.

