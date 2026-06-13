Чем дольше срок службы –, тем дольше отсрочка: Федоров объяснил, как будет работать новая контрактная система

В украинской армии по истечении контракта военнослужащие будут получать отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях. То есть"более длительная служба дает более длительную гарантированную отсрочку".

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Об этом 13 июня сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, один из принципов новой контрактной системы – "справедливо учитывать уже пройденный путь военного".

Механизмы расчета отсрочки

Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы. Однако есть гарантированная отсрочка для всех контрактников – 6 месяцев.

Далее зависит от того, какой контракт был заключен и как долго длилась служба в армии.

"Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контрактна 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых заданиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной отсрочкой – полтора года", – объяснил министр.

Если контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го. Таким образом, к 1,5 годам добавляются еще два года и один месяц. В результате по окончании контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

Михаил Федоров подчеркнул, что его ведомство делает систему военной службы "предсказуемой и справедливой" для всех. Это касается и военных, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на войне.

"Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", – пообещал министр.

Что предшествовало

О запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы Михаил Федоров сообщил вчера, 12 июня, после принятия правительством пакета постановлений, запускающих реформу. По его словам, над подготовкой изменений работали президент, Кабмин, Рада, а также Минфин и Минобороны совместно с Генштабом.

В целом реформа предусматривает новую контрактную систему, определенные сроки службы, изменения в оплате труда военнослужащих и новые механизмы управления личным составом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа ГПСУ.

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