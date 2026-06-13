"Ормузский пролив станет открытым для всех": Трамп назвал дату подписания мирного соглашения с Ираном

Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже в воскресенье, 14 июня. Согласно этим договоренностям, Ормузский пролив будет открыт для всех, а Иран не будет иметь ядерного оружия.

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Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В субботу, 13-го числа, в собственной социальной сети Truth Social он анонсировал заключение соглашения и похвастался, что сейчас Соединенные Штаты имеют "гораздо лучшие и другие отношения" с Исламской Республикой, чем имели предыдущие американские администрации.

О чем договорились США и Иран

Критикуя своего предшественника Обаму, Трамп заявил, что его договор будет "полной противоположностью договоренностям Барака Хусейна Обамы". Мол, Иран мог бы иметь ядерное оружие еще "шесть лет назад" и мог бы давно его использовать – но сейчас соглашение предусматривает "полное отсутствие ЯО" у иранцев.

"На самом деле, они больше не хотят иметь ядерное оружие и не будут его иметь: ни путем покупки, ни путем разработки, ни в какой-либо другой форме", – заверил республиканец.

Также он сообщил, что подписание "запланировано на завтра" (то есть 14 июня), и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех.

"В отличие от сотен миллиардов долларов, которые Обама выплатил им, включая 1,7 миллиарда наличными, никакие деньги не будут передаваться из рук в руки", – добавил Трамп.

Также президент убежден, что США впоследствии заберут ядерные материалы с иранской территории. "В подходящее время, когда все успокоится, мы зайдем и достанем ядерную пыль, похороненную глубоко внизу под могучими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его то ли в Иране, то ли в Соединенных Штатах", – сообщил Трамп.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в будущем. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко. Если нет – у нас есть лучшая альтернатива, которая, надеемся, больше никогда не будет использована!" – подытожил глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– СМИ заявили, что в последние недели Иран успел значительно усилить охрану своих запасов обогащенного урана, разрушив туннели, ведущие к подземным хранилищам, и заминировав входы в них. Теперь самим иранцам придется приложить значительные усилия, чтобы добраться до урана. Для этого понадобится тяжелая техника, но применить ее можно будет только после кропотливых работ по разминированию.

– В Пакистане 13 июня заявляли, что Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о составляющих будущего мирного договора. Предварительное соглашение будет подписано в течение следующих 24 часов.

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