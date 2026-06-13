Блог | Скандал с польскими автобусами: проукраинские поляки объявили сбор средств для Винницы
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Интересно развивается ситуация с польскими автобусами, которые город Кельце хотел передать Виннице, но депутаты-националисты выступили против, чтобы они не ездили по улице Бандеры.
На фоне этого скандала польские активисты, выступающие в поддержку Украины, объявили сбор средств, чтобы приобрести другие автобусы и передать их жителям Винницы.
Цель сбора — 500 тысяч злотых. Всего за сутки удалось собрать уже 218 тысяч. Средства пожертвовали тысячи людей.
К сожалению, в социальных сетях гораздо быстрее распространяется всякий негатив, чем такая информация. Поэтому создается впечатление, что в Польше царит едва ли не тотальная враждебность по отношению к Украине, хотя это не так, и огромное количество людей настроено дружелюбно.
Скандал с автобусами в Кельце устроили несколько депутатов. Зато поспешили помочь и скинулись деньгами уже тысячи поляков. Это круто и вызывает уважение.