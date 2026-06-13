На каких пляжах Украины можно безопасно купаться в 2026 году: список по областям

С момента начала купального сезона безопасность мест для купания регулярно проверяют специалисты территориальных лабораторий центров по контролю и профилактике заболеваний. При этом по состоянию на 11 июня пробы воды, отобранные в Днепре у Киева, до сих пор находятся на исследовании.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Между тем купальный сезон в столице до сих пор не открыт.

Где сейчас можно купаться в Украине

По состоянию на 11 июня разрешено купаться на следующих пляжах Украины:

Киев: пляжный сезон не открыт;

пляжный сезон не открыт; Волынская область: пляжи в Ковеле на реке Турия и Берестечко на Стыре, села Згораны, пляжи общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда;

пляжи в Ковеле на реке Турия и Берестечко на Стыре, села Згораны, пляжи общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда; Днепропетровская область: пляжи "Сагайдак", "Приднепровский" на Монастырском острове, в зоне набережной Каменского и Самары, городские пляжи Павлограда и Верхнеднепровска. Официально сезон не открыт;

пляжи "Сагайдак", "Приднепровский" на Монастырском острове, в зоне набережной Каменского и Самары, городские пляжи Павлограда и Верхнеднепровска. Официально сезон не открыт; Житомирская область : пляж в житомирском Гидропарке на реке Тетерев, пляж в Звягеле на ул. Ивана Богуна;

: пляж в житомирском Гидропарке на реке Тетерев, пляж в Звягеле на ул. Ивана Богуна; Ивано-Франковская область : пляжи Ивано-Франковска и поселка Поляница, мэрия Яремче;

: пляжи Ивано-Франковска и поселка Поляница, мэрия Яремче; Киевская область : городские пляжи Переяслава и Белой Церкви ("Центральный"). Официально сезон не открыт;

: городские пляжи Переяслава и Белой Церкви ("Центральный"). Официально сезон не открыт; Кировоградская область : пляж ООО "ДОЗ "Бригантина" в поселке Новоархангельск на реке Синюха;

: пляж ООО "ДОЗ "Бригантина" в поселке Новоархангельск на реке Синюха; Львовская область : пляжи в Перемышлянах, в селе Верещица Яворовского района на р. Верещица, поселках Гонятичи, Подберизцы, Коросное, селе Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное.

: пляжи в Перемышлянах, в селе Верещица Яворовского района на р. Верещица, поселках Гонятичи, Подберизцы, Коросное, селе Вербиж Николаевской ОТГ на озере Задорожное. Николаевская область : пляж "Радуга" в Первомайске, пляжи Южноукраинска, Новой Одессы на Южном Буге, пляж "Стрелка" в Николаеве на Ингуле, пляж "Чайка" в Николаеве на Бугском лимане. Купаться в регионе запрещено, согласно решению ОГА;

: пляж "Радуга" в Первомайске, пляжи Южноукраинска, Новой Одессы на Южном Буге, пляж "Стрелка" в Николаеве на Ингуле, пляж "Чайка" в Николаеве на Бугском лимане. Купаться в регионе запрещено, согласно решению ОГА; Одесская область: городские пляжи ("Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10, 13, 16 станции Большого Фонтана) и пляж "Центральный" в Черноморске;

городские пляжи ("Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10, 13, 16 станции Большого Фонтана) и пляж "Центральный" в Черноморске; Полтавская область : пляжи Миргорода на Хороле, Кобеляков, Кременчуга на Днепре и Сухом Кагамлике, поселков Белики и Новых Санжаров на Ворскле, села Светлогорское на Каменском водохранилище;

: пляжи Миргорода на Хороле, Кобеляков, Кременчуга на Днепре и Сухом Кагамлике, поселков Белики и Новых Санжаров на Ворскле, села Светлогорское на Каменском водохранилище; Хмельницкая область : пляжи Хмельницкого, Шепетовки, Нетишина, Староконстантинова, пляж виллы "Две реки" в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша;

: пляжи Хмельницкого, Шепетовки, Нетишина, Староконстантинова, пляж виллы "Две реки" в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша; Черкасская область: пляжи Черкасс и Багачева;

пляжи Черкасс и Багачева; Черновицкая область : пляжи Великого Кучурева, поселков Бояны и Магалы Черновицкого района;

: пляжи Великого Кучурева, поселков Бояны и Магалы Черновицкого района; Черниговская область: пляж "Золотой берег" в Чернигове.

Где нельзя купаться в Украине

Житомирская область: пляж в Коростене на Уже;

в Коростене на Уже; Киевская область: пляж "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района;

пляж "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района; Ровенская область: ровенский городской пляж на озере Басов Кут;

ровенский городской пляж на озере Басов Кут; Черновицкая область: черновицкий городской пляж;

Дополнительно сообщается, что в течение 4-10 июня 2026 года было исследовано 61 проба воды из поверхностных водоемов, из них три пробы не соответствовали нормативам по микробному загрязнению. В то же время в прифронтовых регионах (Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях) купаться запрещено.

Напомним, ранее в Одессе проводится проверка пляжных зон города. Первые 13 пляжей уже прошли проверку и признаны "безопасными". Соответственно, эти пляжи местные власти открыли для свободного доступа всем желающим.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Украинка Киевской области несовершеннолетние устроили опасные развлечения на местном пляже. Водители-подростки на квадроцикле на большой скорости ездили по песку, подвергая опасности не только себя с пассажирами, но и окружающих.

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