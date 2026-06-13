Смена режима в России должна выходить далеко за рамки устранения одного человека, поскольку для прочного мира необходим демонтаж путинского авторитаризма и проведение системных общественных преобразований.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Повна перебудова російської державності може охоплювати, зокрема, такі ключові аспекти, як ліквідацію путінської системи: дерусифікацію державної ідеології;

демократизацію та децентралізацію;

денацифікація та демілітаризація, та багато чого іншого.

Лише комплексний демонтаж імперських та неототалітарних інституцій, які були створенні за час правління путіна, здатний перетворити Росію на цивілізовану миролюбиву державу, яка не буде становити загрози для своїх сусідів та власного населення.

А поки що, ми бачимо швидко старіючого, не завжди адекватного путіна, який становить для світу надзвичайну загрозу.

Неадекватні, дезорієнтовані заяви та фізичний стан російського президента путіна, викликають тривогу. Відео з його виступів та зустрічей регулярно стають приводом для обговорення різноманітних чуток про хвороби. Спостерігачі відзначають ознаки можливих проблем зі здоров'ям, кашель, нетиповий тремор та дивну міміку під час висловлювань про Україну.

Небезпека людства полягає у тому, що лідер найбільшої ядерної країни вказує на істотні ознаки психічних розладів його здоровʼя. Це спричиняє глибоку тривогу, адже саме цій людині надано право прийняти рішення про застосування ядерної зброї. Ситуація ще більш загострюється на тлі суттєвих успіхів України на полі бою і, особливо, загострилась після того як були нанесенні далекобійні удари по багатьом важливим обʼєктам в глибокому тилу європейської частини РФ. Дуже важливо, що ці удари фактично все більше і більше переносять війну на територію Росії, майже до Уралу. Це створило для російського населення нову реальність - війна для багатьох з них, прийшла безпосередньо у їх дім і стає частиною їх життя.

Зростає напруженість в Росії, вона набуває таких масштабів, що вже російська державна пропаганда не може це приховати.

Але, не психічний і фізичний стан путіна є предметом цього матеріалу. Є багато ознак того, що його влада тане, як весняний сніг, поява путіна на офіційних заходам справляє жахливе і огидне враження, а його публічна риторика - глибоку тривогу і занепокоєння про долю світу.

Багато хто не дооцінює масштаби можливої катастрофи, адже путін хоча і виглядає не зовсім адекватним, разом з тим, в повній мірі усвідомлює значення своїх дій. Не має сумніву у тому, що в Кремлі кожний день наростає занепокоєння і тривога щодо того, що путін створює зараз головну загрозу тим, хто здатний усунути його від влади, оскільки правових механізмів усунути путіна від влади, в Росії не існує. Можна з високою долею ймовірності прогнозувати, що йому залишилось царювати недовго. Але, цей процес може значно пришвидшити у разі, якщо Трамп позбавить путіна своєї підтримки.

Але, після цього, виникне головне питання, а що далі? Чи здатний новий лідер Росії, зупинити агресивну війну проти України і зробити цю країну цивілізованою і миролюбивою? Чи може бути у нього, цього нового лідера, незалежно від його прізвища, така можливість і воля?

З історії Росії відомо, що періоди зміни влади часто супроводжувалися масштабними державними потрясіннями та системними кризами. Зокрема, можна назвати деякі історичні приклади системних катастроф:

1)Смутні часи (1598–1613): Припинення династії Рюриковичів призвело до громадянської війни, голоду, польсько-шведської інтервенції та повного паралічу центральної влади а Росії.

2)Падіння імперії (1917): Зречення царя Миколи II та затяжна криза Тимчасового уряду обернулися Жовтневою революцією, розпадом армії та руйнівною Громадянською війною в якій загинуло більше 10 мільйонів людей і яка опустошить і виснаже Росію.

3)Розпад СРСР (1991): Зміна політичного курсу та відхід Михайла Горбачова збіглися з економічним колапсом, паралічем союзних інститутів влади та дезінтеграцією єдиної держави. Розпад СРСР.

Ось деякі фактори ризику при зміні влади в Росії, які можуть призвести не тільки до зміни нового царя, тобто усунення путіна від влади, а й до глобальної катастрофи російської державності і розпад Росії на окремі суверенні держави:

1)Криза легітимності: відсутність чіткого, визнаного усіма елітами та суспільством механізму передачі влади;

2) Розкол еліт: гостра боротьба всередині правлячих кіл за переділ ресурсів та сфер впливу на момент ослаблення центру;

3) Економічне виснаження: нагромаджені дисбаланси, санкційний тиск або військові витрати, які позбавляють систему запасу міцності;

4) Інституційна слабкість: ситуація, коли стабільність держави тримається на авторитеті одного лідера, а не на стійких законах та інститутах;

5) Програш Росії у війні з Україною: це головний фактор, який неодмінно призведе до глибокої трансформації російської державності і розпаду федеративної держави.

Зараз вже стає очевидним, що Росія вступає, або вже вступила в період великих політичних потрясінь, таких як зміна правителя ("царя"), яка супроводжуються важкими для держави кризами (війнами), чи природними катаклізмами.

Чи справді усунення Путіна від влади, немає значення яким способом - або в результаті біологічних факторів, наприклад, у разі його смерті, або у результаті державного заколоту, практично не вплине на стабільність влади в Росії. Тобто, замість одного путіна, до влади прийде інший "путін". Тому потрібна глибока трансформація влади, в який спосіб це відбудеться зараз важко спрогнозувати, але не можна виключати що ці трансформації будуть повʼязані з величезними потрясіннями і глибокими змінами на 1/6 частині планети.

73-річний путін є лідером Росії вже понад чверть століття та рушійною силою зусиль Москви щодо відновлення контролю над своєю колишньою радянською та царською імперією. Його остаточний відхід зі світової арени дасть надію на те, що новий російський лідер покладе край цим імперським імпульсам та поведінці. Однак огляд російської історії, політичної культури, еліти та громадської думки дає чітке попередження про те, що такі надії навряд чи здійсняться. Росія після путіна, ймовірно, буде дуже схожою на Росію за путіна.

27 років перебування путіна при владі, як президента, так і прем'єр-міністра, є другим за тривалістю періодом постцарського правління в історії Росії після Йосипа Сталіна.

Якщо путін залишиться при владі, він перевершить рекорд Сталіна, який перебував при владі 30 років і 11 місяців, у липні 2030 року. Немає жодних ознак того, що, поки він живий, путін добровільно відмовиться від влади.

Але врешті-решт він відмовиться від влади, хоча б через актуальні реалії. Середньостатистичний російський чоловік, народжений у рік народження Путіна 1952, помер вже 21 рік тому. Звичайно, путін має доступ до вищої медичної допомоги та вів активний і здоровий спосіб життя порівняно з багатьма російськими чоловіками. Будучи очевидним гермофобом, він вживає надзвичайно суворих запобіжних заходів щодо свого здоров'я. Однак настане день, коли російські телевізійні програми перервуть, щоб подивитися "Лебедине озеро", попереджувальний знак смерті в стінах Кремля. Що тоді робити Росії?

Точні сценарії важко передбачити через невизначеність того, коли і як відбудеться смерть путіна. Однак, виходячи з закономірностей російської історії, реалій її політичної системи, співвідношення міжнародних та економічних сил і соціальних норм, включаючи загальний консенсус щодо національної ідентичності Росії, можна скласти загальний план, щоб припустити, яке майбутнє є більш імовірним, ніж інші. Тут пропонується припустити, що мало надії на зміни в постпутінській Росії за відсутності революційних змін зсередини Кремля або нав'язаних йому ззовні. Ці сценарії малоймовірні, за винятком великої геополітичної події, яка змінить як те, як управляється Росія, так і те, як її еліти та суспільство ідентифікують себе.

Хто б не замінив путіна, можливості покращити міжнародну та економічну ситуацію в Росії будуть обмежені, оскільки для цього потрібні компроміси, неприйнятні для більшості росіян, можуть загрожувати стабільності режиму та несумісні з уявленням Росії про себе як про наддержаву. Ці фактори, ймовірно, матимуть перевагу над миром або покращенням економіки.

Чому новий лідер не може вирішити припинити війну, звинуватити в цьому путіна та піти на значні територіальні поступки, сподіваючись, що пропаганда та сила збережуть його правління? Одна з причин, чому майбутній російський лідер може не прийняти цього рішення, полягає в тому, що він сам щиро вірить у російську національну ідею. Інша причина полягає в тому, що його одразу ж звинуватять у здачі священних російських земель. Це дасть привід суперникам повалити його. Ця дія матиме широку підтримку з боку російських ветеранів, військового керівництва, родичів загиблих у бою, православного духовенства, ультранаціоналістів та пересічних громадян, які переконані, що де б не був встановлений російський прапор, його ніколи не слід знімати. За це організатори перевороту отримають легітимність як патріоти. Компроміс щодо України швидше призведе до перевороту, ніж до миру.

Економічні проблеми, якщо вони не перевершать проблеми 1990-х років (які були поганими, але більшість росіян також пам'ятають, що вижили), не змусять постпутінського лідера вжити заходів, що шкодять його владі та суперечать переконанням більшості росіян. Хто б не окупував Кремль наступним, його ніколи не можна вважати таким, що йому диктує Захід. Тому він, ймовірно, залишиться на шляху, протоптаному путіним. Це означає політику, яка й надалі змушуватиме російський народ жертвувати і бути принесеним у жертву заради національної величі. Майбутнє Росії, найімовірніше, буде реальною паралеллю з вічною війною між Океанією та Євразією в романі Дж.Орвелла "1984".

Чи це єдиний можливий сценарій для майбутнього? Ні, але він найімовірніший, якщо не відбудеться революційних змін у національній ідентичності та внутрішній політиці Росії. Росія навряд чи змінить свою поведінку зовні, доки не змінить свою політичну культуру та національну ідентичність внутрішньо.

Єдиним іншим політичним переходом, окрім Горбачова, який призвів до структурних змін у політичній системі та зовнішній політиці сучасної Росії, була Жовтнева революція 1917 року. Реальні зміни малоймовірні, якщо їм не передуватиме якась катастрофа, яка вимагатиме від Кремля та російського суспільства переосмислення своєї національної ідеї, як це сталося з нацистською Німеччиною та Імперською Японією після Другої світової війни. Така подія мала б бути великою катастрофою, як-от втрата азійських територій на користь Китаю у разі китайсько-російської війни. Це може змусити Росію ідентифікувати себе більше як європейську державу із західними цінностями, щоб збалансувати китайську гегемонію.

Однак програш у війні з Україною може призвести до іншого типу революції. Оскільки багато росіян вважають, що вони воюють з усім Заходом, а не з Києвом, програш у війні може призвести до політичних потрясінь, які посилять антизахідну національну ідентичність з виправданням "ножа в спину" за програш, подібним до міфу, який поширювали німецькі націонал-соціалісти після Першої світової війни. Тому, якщо не відбудуться внутрішні потрясіння, які зорієнтують Росію в західному напрямку, зміна російської національної ідентичності малоймовірна. З плином століття Росія продовжуватиме залишатися "Путінською Росією", створеною за зразком царської Росії 18-го та 19-го століть, або, як її називає історія, імперської Росії. (Використані деякі матеріали Foreign Policy Reserch Institute (FPRI).

Прогнози про майбутнє політичного режиму в Росії та завершення правління путіна активно обговорюються політологами, істориками та соціологами, при цьому експертні думки розділилися на кілька ключових напрямків.

Внутрішньоелітний транзит: частина аналітиків вважає найімовірнішою передачу влади наступнику із нинішнього оточення президента для збереження стабільності системи;

Раптова криза: інші експерти вказують на можливість дестабілізації через економічні санкції, військові фактори або загострення боротьби між силовими та цивільними кланами всередині еліти;

Оптимістичний сценарій передбачає поступову лібералізацію Росії, відновлення демократичних інститутів та нормалізацію відносин з міжнародним співтовариством.

Але, все може змінитись раптово і несподівано, призвести до таких наслідків, на які ніхто не сподівається.

Усунути путіна від влади це надзвичайно важливо, але не менш важливо вирішити що робити з мільйонами путіністів які зараз живуть в Росії і за різними оцінками становлять до 70% від усього населення. Ці люди настільки глибоко отруєнні російською державною пропагандою, що самі по собі є джерелом серйозної небезпеки не тільки для сусідніх народів і держав, а і для усього людства. Вони проповідують винятковість російського народу, його перевагу над іншими націями. Ці люди виправдовують дискримінацію меншин, придушення інших культур і, у крайніх формах, військову експансію, де "чужі" народи сприймаються як загроза чи неповноцінні суб'єкти. Вони вважають, що мають право на панування, експлуатацію, асиміляцію чи гноблення інших народів.Вони переконані, що російська цивілізація кардинально відрізняється від західної і нібито перевершує її духовно чи культурно.Щиро вірять у те, що концепція "Руського міру" вказує на росію, як геополітичний центр, що об'єднує слов'янські народи під егідою Росії. Вони відмовляють сусіднім націям (наприклад, українцям) у праві на власний історичний шлях, мову та державність. Вони часто розглядаються лише як частина "большой русской нации".

Вплив пропаганди не зникає через раціональні аргументи, оскільки він побудований на емоціях та страху. Масове протверезіння російського населення почнеться лише тоді, коли підтримувати стару ідеологію стане соромно, невигідно та небезпечно для свого майбутнього.Усунення путіна від влади, необхідний крок для початку можливих змін в Росії, але це не змінить миттєво свідомість російського суспільства, тому робота з мільйонами людей, буде потребувати тривалого часу. Історичний досвід денацифікації Німеччини та подолання тоталітарних культів показує, що цей процес займає десятиліття. А почати цей процес необхідно буде з офіційного визнання путінського режиму злочинним на законодавчому рівні.

Головна проблема російського населення полягає у тому, що вони щасливі від того що не розуміють настільки вони нещасні!

Багато хто з істориків і політологів, обʼєктивно аналізуючи ситуацію, яка склалася на даний час в Росії, згодні з тим, що політика путіна веде до системної кризи, яка робить масштабні потрясіння в Росії все більш ймовірними. Путін катастрофічними темпами втрачає владу. Україна робить феноменально успішні дії, які повністю знищують його авторитет. Російське населення все дужче запитує, а ради чого путін поклав в могилу більше півмільйона росіян і майже мільйон зробив каліками, а тепер ще й територію Росії перетворив на діючий театр війни!Проводячи історичні паралелі між сьогоднішньою ситуацією та подіями 1917 року, експерти виділяють кілька ключових факторів, що шаленими темпами наближають Росію до критичної точки. Історія показує, що виснажливі війни виснажують ресурси та посилюють внутрішнє невдоволення. Зростаючі витрати на ведення бойових дій б'ють по економіці та суттєво по рівню життя громадян. Закриття каналів для легального вираження протесту, що робить путінський режим, переводить будь-яке невдоволення у радикальне русло.

Можна погодитись з тим, що у сучасних реаліях результатом такої політики путіна, може стати не класична ідеологічна революція, а некерований внутрішній бунт або всеосяжний колапс чинного режиму.Напевне путін усвідомлює яка величезна загроза нависла над ним і його режимом, намагається змінити ситуацію, не усвідомлюючи, що його час вже закінчився!

Росія напередодні глибоких потрясінь.