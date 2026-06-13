Сегодня — День взрывотехнической службы Национальной полиции Украины.

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День людей, которые первыми заходят на опасные территории, проверяют дороги, дома, поля и леса, чтобы украинцы могли безопасно жить, работать и строить будущее.

Враг оставляет после себя смерть в минах, растяжках, неразорвавшихся боеприпасах и замаскированных взрывных устройствах. Именно взрывотехники полиции ежедневно противостоят этой угрозе. Каждый их выезд — это риск. Каждое успешно обезвреженное взрывное устройство — это спасенные жизни.

С начала полномасштабного вторжения специалисты взрывотехнической службы Национальной полиции совершили более 162 тысяч выездов, изъяли почти 490 тысяч боеприпасов, около 26 тонн взрывчатых веществ и обследовали более 53 тысяч гектаров территорий. За этими цифрами — безопасные дороги домой, открытые школы, восстановленные общины и тысячи украинских семей, которые могут жить без страха.

Современная война постоянно меняется, а вместе с ней меняются и угрозы. Наши взрывотехники ежедневно работают с новыми видами мин, самодельными взрывными устройствами, ударными беспилотниками и боеприпасами, которые враг применяет против мирных людей. Их опыт, знания и профессионализм сегодня бесценны для Украины.

Я искренне горжусь каждым и каждой, кто несет службу в подразделениях взрывотехнической службы Национальной полиции. Ваше мужество, хладнокровие, выдержка и преданность делу заслуживают высочайшего уважения.

Особые слова благодарности нашим коллегам, которые получили ранения при исполнении служебных обязанностей, но остаются с нами в строю и продолжают выполнять свою важную миссию.

И вечная память тем взрывотехникам, которые отдали самое дорогое – свою жизнь, спасая других. Их подвиг навсегда останется в истории Национальной полиции Украины и в памяти благодарного народа.

Спасибо каждому из вас за службу, за профессионализм и за ежедневную борьбу за безопасность украинцев!