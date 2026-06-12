Четкие сроки службы и набор иностранцев: Федоров раскрыл подробности реформы армии

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы. Она предусматривает новую контрактную систему, фиксированные сроки службы, изменения в оплате труда военнослужащих и новые механизмы управления личным составом.

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Заявление министр обнародовал после принятия правительством пакета постановлений, запускающих реформу. По словам Федорова, над подготовкой изменений работали Президент Украины, Кабинет Министров, Верховная Рада, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов.

"Начинаем комплексную трансформацию системы военной службы: новые контракты, четкие сроки службы, повышенные зарплаты и больше справедливости для военных", — – отметил он.

Новый подход

Федоров заявил, что впервые с 2022 года Украина постепенно перехватывает инициативу на поле боя. По его словам, цена продвижения для российских войск постоянно растет, а в мае украинским силам удалось отвоевать больше территории, чем оккупанты смогли захватить.

Министр также подчеркнул, что наращивание количества ударных беспилотников позволило установить огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и другими важными маршрутами снабжения российской армии на юге. Он подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе государства, Сил обороны и общества.

По словам Федорова, нынешняя ситуация создает возможность для завершения войны с сильной позиции. В то же время он отметил, что для этого недостаточно только вооружения и технологий, поэтому нужна новая система военной службы, построенная на понятных правилах и уважении к военным.

Условия контрактов

Первый этап реформы предусматривает запуск новой контрактной системы с четко определенными сроками службы.

В частности, пехотно-штурмовой контракт будет заключаться на 14 месяцев для гражданских лиц, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и от шести месяцев для тех, кто уже проходил службу и был уволен.

Для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов по радиоэлектронной борьбе и других боевых специальностей предусмотрен боевой контракт сроком на 24 месяца. Такой же срок будет и у базового контракта для других направлений службы.

Подробности реформы

Каждый из новых контрактов предусматривает гарантированную отсрочку от мобилизации после завершения службы. Ее продолжительность будет зависеть от срока службы и времени, проведенного на боевых заданиях.

В Министерстве обороны пояснили, что для пехотно-штурмового контракта один месяц участия в боевых действиях будет засчитываться как три месяца отсрочки. Например, если военнослужащий проходил службу десять месяцев, из которых четыре месяца находился на боевых позициях, он сможет получить отсрочку на полтора года. Также будет учитываться опыт службы, приобретенный до подписания нового контракта и до начала полномасштабного вторжения.

По словам Федорова, новая система должна обеспечить понятные правила для каждого военнослужащего. Человек будет знать место службы, ее продолжительность, размер денежного довольствия и условия после завершения контракта. Подписать новые контракты смогут как гражданские лица, так и действующие военнослужащие. Кроме того, военные, которые уже проходят службу по контракту, получат возможность перейти на новые условия.

Изменения в выплатах

Отдельным направлением реформы станет пересмотр денежного обеспечения. По словам министра, для военнослужащих пехоты планируется ввести выплаты в среднем около 300 тысяч гривен в месяц. Максимальный уровень денежного обеспечения может достигать 460 тысяч гривен.

Также правительство решило повысить минимальную зарплату для военнослужащих, выполняющих задачи в тылу, до 30 тысяч гривен. В то же время увеличатся выплаты для командиров. Для командиров боевых подразделений, их заместителей и начальников штабов размер выплат увеличится вдвое, отдельно будут начисляться боевые доплаты. По словам Федорова, командир корпуса после изменений сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

Реформа также предусматривает запуск системы Mission Control для подразделений первой линии. Она позволит в режиме реального времени отслеживать нагрузку на военнослужащих, время пребывания на позициях и обеспечивать справедливый расчет боевых выплат.

Кроме того, планируется введение автоматических переводов между подразделениями в пределах одного корпуса через систему"Армия+". Бета-тестирование этого механизма проведут в отдельных корпусах, после чего его должны распространить на все Силы обороны.

Также в рамках реформы заработает механизм быстрого возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Военные смогут вернуться на службу онлайн через "Армию+" или офлайн и попасть в более чем 50 определенных боевых подразделений.

Рекрутинг иностранцев

Отдельно Федоров сообщил об открытии рынка рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений. По его словам, это должно помочь сохранить жизни украинских военнослужащих и повысить укомплектованность частей на наиболее сложных направлениях.

Министр отметил, что целью является заполнение иностранными гражданами от 30% до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев. Детали реализации этой инициативы планируют представить в рамках следующих этапов реформы военной службы.

Федоров также затронул вопрос о военнослужащих, которые дольше всех находятся в рядах Сил обороны и провели больше всего времени на боевых заданиях.

По его словам, до конца года государство начнет постепенное увольнение таких военных со службы. Министр назвал это вопросом справедливости по отношению к людям, которые длительное время выполняют боевые задачи и защищают страну.

Следующий этап

Глава Минобороны подчеркнул, что принятые решения являются лишь первым этапом масштабной трансформации военной службы. Второй этап, по его словам, коснется комплексного изменения системы рекрутинга и мобилизации.

"Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека – самая большая ценность. И наша главная задача – сделать все возможное для сохранения жизни военного на передовой", – заявил Федоров.

Министр добавил, что именно такая модель Вооруженных сил, по его убеждению, способна обеспечить Украине сильные позиции для завершения войны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также учредил в Украине День Сил беспилотных систем. Праздник учрежден"с целью зарождения новых военных традиций".

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