Эти символы на вышиванке "притягивают" деньги: секреты, о которых знают не все

Вышивка издавна использовалась не только для украшения одежды, но и в качестве оберега, а также средства привлечения удачи, любви и благополучия. Особое значение придавали символам, которые, по поверьям, способны притягивать деньги и исполнять желания.

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Для создания такого оберега достаточно нитки, иглы, вдохновения и искреннего желания достичь поставленной цели. OBOZ.UA рассказывает, какие элементы стоит выбирать.

Какие символы связывают с привлечением денег

Для привлечения материального благополучия рекомендуют использовать золотые и серебряные нитки. Также популярны изображения, связанные с финансами или желанными вещами.

Среди символов, которые считаются связанными с денежной энергетикой:

золотые рыбки;

карпы;

денежное дерево;

лягушка с монетой во рту;

копилка;

подковы;

лошадь.

Отдельно обратим внимание на вышивку с изображением желанной покупки. Это может быть дом, квартира или автомобиль. Считается, что во время работы над таким рисунком необходимо вкладывать собственную энергию и веру.

Узоры, символизирующие удачу

Для привлечения счастья и успеха используют различные символы. Одним из самых известных считается четырехлистный клевер, вышитый зелеными нитками. Также с удачей и благополучием связывают вышивку с изображением парусника.

К символам счастья относят: мельницу, радугу, единорога, дракона, корзину или ласточек.

Символы для привлечения любви

Для тех, кто стремится найти свою вторую половинку, нужно вышивать парные символы. Это могут быть утки, голуби или люди, держащиеся за руки. Также с любовью традиционно связывают маки, пионы и сердца.

Рукодельницам, которые мечтают о свадьбе или рождении ребенка, можно использовать изображения обручальных колец, ангелочков и аистов в гнезде.

Важную роль играет настроение

Готовую вышивку можно оформить как картину и разместить дома. Такие работы издавна использовали как обереги, которые должны были защищать семью от невзгод и помогать привлекать благополучие.

Тем, кто только начинает осваивать вышивание, лучше выбирать простые схематичные рисунки крестиком. Главное значение имеют не сложность работы или форма узора, а настроение, с которым создается вышивка, и вера в то, что желаемое может осуществиться.

Как рассказывал OBOZ.UA,наши предки наделяли вышиванку особым сакральным смыслом и считали, что каждый орнамент и цвет ниток несут определенную энергетику и символику. В узорах мастерицы закодировали свои молитвы, переживания, мечты и пожелания благополучия для семьи.

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