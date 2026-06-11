Зеленский изменил правила прохождения военной службы в ГПСУ: что нового

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа ГПСУ.

Видео дня

Соответствующий указ №490/2026 глава государства подписал 11 июня 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

В Положение добавлены новые нормы относительно прохождения службы военнослужащими разведывательного органа Администрации Госпогранслужбы. В частности, определена возможность прекращения или расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с Законом Украины "О разведке".

Такое увольнение может происходить как по инициативе самого военнослужащего, так и по решению уполномоченного должностного лица. В то же время эта норма будет действовать только в мирное время и во время особого периода, за исключением периодов мобилизации и военного положения.

Отдельно указом урегулирован порядок увольнения лиц офицерского состава разведывательного органа ГПСУ, проходящих кадровую военную службу. Для них также предусмотрена возможность увольнения по соглашению сторон на аналогичных условиях.

Кроме того, документ определяет, что сотрудники разведывательного органа Администрации Госпогранслужбы, уволенные по отдельным основаниям, будут зачисляться в запас Вооруженных сил Украины в порядке, установленном законодательством.

Также указом обновлен перечень оснований, по которым командование органов ГПСУ может принимать решение об увольнении военнослужащих с военной службы в соответствии с положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Государственной пограничной службе Украины предупреждают о возможных провокациях со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей. В ведомстве отмечают, что подобные сценарии уже наблюдались в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!