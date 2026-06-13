Пока украинские БПЛА обнуляют российскую логистику и делают это отлично, поговорим о странностях иной логистики, присущей только крупным городам. Нет, речь не о важной, но скучноватой науке об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Речь о призраках метро, отсюда и название, вводящее в заблуждение.

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Испокон веков Киев славился не только дамами-чаровницами – как и Гумилев, я привез свою колдунью из Киева, и хотя стихов она не пишет, зато родилась на Ивана Купала и бабушку-ворожею имела. Кроме дам славен Киев и некими иными чарами, чертовщинкой, был окутан аурой мистики и ворожбы Это важно, ибо речь пойдет о потустороннем. Еще там глубокое метро – станция Арсенальная одно время была самой глубокой в мире. Сейчас оно служит надежным убежищем во время русских налетов. За исключением глубины монреальское метро похоже на киевское: не помпезное, без бронзы и мрамора, но уютное и симпатичное, только у вагонов резиновые колеса, поэтому там тише.

Это замечательно, скажете вы, но при чем тут аура потустороннего? Как, разве вы не слышали о поразительном случае в киевском метро!? Вау! На Святошинской линии 20 с гаком лет назад поезд вдруг выскочил из тьмы тоннеля на свет божий прямо в гуще атакующей кавалерийской лавы. Один горячий жеребец даже в вагон заскочил, захрапел, роняя пену, всадник свирепо ощерился, целясь, кого бы полоснуть шашкой, но тут поезд снова влетел в тоннель, и видение исчезло, оставив острый запах лошадиного пота.

А ещё при том, что речь пойдет и о франкоговорящем Монреале – скоро сын приедет оттуда, и я соскучился по этому городу. Он похож на Киев. Так вот, французы большие рационалисты и рассказывают, когда священник пытал одного на смертном одре, не верил ли он в дьявола, так умирающий даже удивился! Как же, говорит, мог я верить еще и в дьявола, если в бога с трудом веровал? Церквей, правда, в городе много, но призраков мало.

Тем более удивительна история, случившаяся памятной зимой 1998 г., когда на город обрушился ледяной шторм. Ее рассказал монреальской The Gazette бригадир ремонтников зеленой линии метро. Они, понятное дело, работают ночью, когда движения нет, и вдруг из темноты – ножом под сердце – вылетел поезд! Призрачный состав безмолвно прогрохотал по обесточенной ветке, бешено просверкал янтарными вспышками окон и снова все замерло, стихло, погасло, лишь адреналин гудел в висках. Бригадир так и осел на слабых ногах, но опытный глаз заметил устаревший дизайн вагонов. И пассажиры – красивые лица коротко стриженых мужчин и патлатых, вдохновенных юношей, дамы с пышными начесами и тонкие профили девушек с фирменным знаком шестидесятых, прической "конский хвост"!

Куда он мчался, этот поезд? Откуда? Нет ответа! Метро молодое, строительство началось лишь в 1961 году, первую линию открыли в 1966, эксцессов никаких не было, старых кладбищ не тревожили, ничего такого трансцендентального, так что бригадиру не поверили, мало ли что почудится за полночь под землей, да и выпить в Монреале не дураки.

Иное дело Лондон, где линия "Метрополитен лайн" заработала в 1863 году (ее название и стало нарицательным). Там да, там сам бог велел, там и появились первые призраки, но знаете, истинно метрополитеновских среди них немного. Например, станция Южный Кенсингтон знаменита поездом, пропавшим в 1928 году. По пути в депо он просто растворился в воздухе, но с тех пор его иногда видят по ночам. Он пролетает на большой скорости, пугая дежурных, пронзительно гудит, и ведет его машинист в старинной двубортной куртке и форменной шляпе.

А с 1950 года пассажиры на станции Ковент Гарден часто видят привидение высокого худого человека в пальто, шляпе и перчатках. Однажды он даже появился в комнате отдыха служащих станции, и те сразу написали заявления об увольнении. Это призрак актера Уильяма Террисса. В декабре 1897 г. в магазине пекаря он получил пулю от грабителей и умер. Затем под пекарней построили станцию метро, где дух Терриса и обосновался. В каких эмпиреях его дух витал полвека с гаком, нам не дано знать.

Но самые жуткие вовсе не призраки, а беспощадные охотники из племени подземщиков, вот уже более века живущего под Северной линией. Они питаются голубями (их полно в лондонском метро), мышами - и зазевавшимися пассажирами. Британцы ценят традиции, в том числе привидения, и обо всех потусторонних жителях The Tube (метро) сообщают на специальном сайте. Время идет и их полку прибывает. Говорят, после терактов в метро в 2005 г. появились фантомы жертв. На перегоне между станциями Олдгейт и Эджвэр-роуд они стучат в окна и просят пустить их в вагон.

А вот в московском метро совсем иные фантомы. Это самое зловещее метро в мире! Пишут, что по секретным линиям Метро-2 прямо из Кремля можно незаметно выехать далеко за город. И ходят слухи, что по ним до сих пор мчат первые мытищинские вагоны. Иногда по ночам они появляются и на обычных линиях – дежурные видели хвостовые огни коротких составов, улетающих во тьму. Старые рабочие клянутся, что мимо них проносился порой особый поезд из трех вагонов – и в среднем из них, в щели меж плотных штор видна была невысокая фигура усатого человека в сером френче. Он задумчиво прохаживался по зеленому ковру с погасшей трубкой в руках...

Но это еще что! Москвичи до сих пор не могут забыть, как однажды в метро проехался сам Путин! Не все верили своим глазам, поэтому и пошли слухи о двойниках. Из особ такого ранга в метро встречали разве что супругу бывшего британского премьера Тони Блэра – разумеется, не в московском.

Многие московские станции построены на местах захоронений, например, Сокол. Недалеко от нее было воинское кладбище, потом чекисты расстреливали там священников и офицеров. Машинисты и рабочие подземки признаются, что на Соколе им кажется, будто за ними кто-то следит, кто-то стоит за спиной. Черной энергетикой отличается и узел станций Библиотека имени Ленина, Арбатская, Боровицкая и Александровский сад. Станции Преображенская, Новокузнецкая, Красные ворота, Пушкинская, Полянка и Лубянка также построены на месте разрушенных церквей и кладбищ.

После этого зловещего перечня призрак обходчика кажется милым и приятным. Этот реальный человек, умерший несколько лет назад, любил свою работу и все сокрушался, что, дескать, молодежь нынче пошла не та, не уважает труд. И никак не может успокоиться, все несет свою вечную смену.

Что ж, метро это всегда тьма и тайна, вот и поселяются призраки в его тоннелях. Они уже и в харьковском завелись, В общем, везде что-нибудь интересное, кроме нью-йоркского сабвея. Слишком он ободранный и функциональный. Помните фильм "Полуночный мясной поезд", ужастик про каннибалов, живущих в его тоннелях? Или тот гигантский подземный червь, пожирающий поезда? Да, каннибалы в Нью-Йорке вполне возможны, и не только в метро, но насчет привидений – все они родом из Голливуда.

Зато иногда на подземных перронах встречаются потерявшиеся. Их сразу видно, особенно зимой. Они зябнут, легко одетые, растерянно оглядываются по сторонам, сравнивают свою карту метро со схемой на стенде и не понимают, где они и как сюда попали. Чаще всего почему-то теряются из римского метро, иногда из киевского, но в последнее время попадаются и залетные москвичи, они самые несчастные.

Веселее всего, конечно, в Париже. По ночам, когда метро уже закрыто, мимо опустевших станций мчатся старомодные праздничные поезда. Они составлены из вагонов 10-х, 20-х, 30-х годов прошлого века и заполнены веселой, хорошо одетой публикой. Желающих прокатиться на такой машине времени хватает, это модное развлечение, но стоит недешево, тем более что одеваться принято соответственно эпохе поданного состава. И, кстати, лет десять-двенадцать назад что-то произошло там с поездом 60-х годов. Ходили слухи…

Не он ли стал первой потусторонней ласточкой монреальской подземки, по ошибке заехав из парижского метро? Или не по ошибке, а в порядке круиза? Или обмена опытом? И хотя новых сообщений на эту тему как будто не поступало, что-то изменилось с тех пор в Монреале.

Спуститесь под утро на станцию Berry-UCAM: в это время ни кассы, ни турникеты не работают, проход свободный, под землей никого – и вы с первых шагов по перрону поймете, что вышли на берег неизвестного, почувствуете особую, чуть ирреальную атмосферу возможности невозможного и услышите неясный шум далеких составов, хотя движение еще не началось. Попробуйте, вдруг и вам повезет увидеть тот улетающий в темноту парижский поезд 60-х или даже киевский, не все ли равно, главное из того золотого времени, когда мы были молодыми и счастливыми...

P.S. Чуть не забыл главное: успешной охоты, БПЛА!