Где бесплатно смотреть ЧМ-2026 по футболу: какие каналы покажут матчи в Украине

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем чемпионата мира по футболу 2026 в Украине и покажет все матчи финальной части турнира на своей платформе. Соревнование запланировано с 11 июня по 19 июля 2026 года и пройдет в Канаде, Мексике и США.

Видео дня

Платформа обеспечит трансляции с украинским комментированием, а также подготовит более 90 студийных программ вокруг матчей. Просмотр будет доступен на мобильных устройствах, в веб-версии и на Smart TV.

Все игры будут эксклюзивно доступны по подпискам "Спорт" и в пакетах "MEGOPACK". Матчи разместят в разделе "Футбол" категории "Спорт", а также на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Часть поединков покажут бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. В эфир выйдет по одному выбранному матчу каждого игрового дня, включая стартовый матч турнира, два четвертьфинала, оба полуфинала, игру за 3 место и финал.

Информация о расписании трансляций, студийных форматах и составе экспертов будет опубликована ближе к началу турнира на платформе и официальных каналах сервиса.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026, проиграв в полуфинале стыков Швеции. Эта команда обыграла Польшу в решающей игре плей-офф и пробилась на мундиаль.

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