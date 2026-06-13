Украина и Венгрия заключили соглашение о правах венгерского меньшинства в Закарпатье: Мадяр рассказал подробности. Видео

Украина и Венгрия подписали соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров. Предполагается, что правительство Виктора Орбана не смогло решить эту проблему .

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Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. В то же время полный текст соглашения до сих пор не появился.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным. Украинская сторона приступила к реализации всех пунктов официального отчета и включила соглашение в План действий ЕС в отношении меньшинств. За несколько недель удалось раскрыть дело, которое правительство Орбана не смогло решить за десять лет", – рассказал глава венгерского правительства.

Премьер также добавил, что Еврокомиссия и Европейский совет будут следить за соблюдением обязательств со стороны Украины. Если официальный Киев, по его словам, не будет выполнять свои обязательства в отношении прав меньшинств, Будапешт заблокирует дальнейший прогресс в процессе вступления Украины в ЕС.

После достижения договоренности и принятия обязательств Украиной, как подчеркнул Мадяр, Венгрия согласилась открыть первый переговорный кластер насчет вступления Украины в ЕС. В то же время глава правительства Венгрии подчеркнул, что это лишь начало, вероятно, очень долгого пути к членству. В качестве примера он отметил, что Черногория начала переговоры о вступлении в 2012 году, но до сих пор не присоединилась к ЕС.

Ключевые положения соглашения

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты "Радио.Свобода", значительная часть согласованных изменений касается системы образования. В частности, ученики классов с обучением на языках национальных меньшинств смогут использовать эти языки не только во время уроков, но и при общении между собой и с педагогами.

Учебные заведения, где работают такие классы или группы, получат статус "школы нацменьшинства". В этих учреждениях разрешат дублировать информацию на вывесках и в других общедоступных материалах на языках соответствующих меньшинств. Также предусмотрено, что директор или его заместитель должны владеть языком соответствующего меньшинства.

Официальные документы об образовании смогут дублироваться на языке меньшинства по просьбе родителей. Кроме того, для выпускников, которые обучались на языке нацменьшинства, задания внешнего независимого оценивания могут переводиться на соответствующий язык. Исключение будут составлять тесты по украинскому языку и истории Украины.

"Украинская сторона считает, что в рамках 11 пунктов стороны в целом достигли согласования основных подходов и формулировок в сфере образования", – говорится в пункте об образовании.

Напомним, Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов о правах национальных меньшинств в Украине. Договоренности предусматривают изменения в сфере образования, а также расширение языковых, культурных и общественно-политических прав представителей нацменьшинств.

Как сообщал OBOZ.UA, Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны присоединиться к мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. В частности, Будапешт рассматривает возможность стать площадкой для проведения переговоров. Вместе с тем венгерская сторона имеет отдельную позицию относительно гарантий безопасности для Украины.

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