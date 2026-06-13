Трамп и Зеленский встретятся в рамках рабочей встречи стран "Большой семерки": СМИ узнали подробности

Во вторник, 16 июня, во Франции встретятся президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Оба примут участие в саммите G7 в городе Эвиан-ле-Бен.

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Это подтвердил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Le Figaro. "Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", – добавил он.

В Вашингтоне уточнили, что (по состоянию на субботу, 13 июня) официальные двусторонние переговоры между американским президентом и его украинским коллегой не запланированы. В то же время Трамп и Зеленский будут пересекаться во время рабочей сессии "Большой семерки".

Во Франции Трамп сначала проведет двустороннюю встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Позже, в среду и четверг, он встретится с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. Кроме того, в среду главу Белого дома примут в Версале на ужине.

Отметим, что предыдущая личная встреча лидеров США и Украины состоялась в январе 2026 года во время Давосского форума.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 июня бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал позитивным моментом то, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой в настоящее время приостановлен. Он объяснил, что это оставляет Украине больше пространства для самостоятельных действий.

– 8 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

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