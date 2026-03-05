'Все идет очень хорошо': Трамп оценил успехи в войне против Ирана по 10-балльной шкале

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает ход войны с Ираном более чем успешным. По его оценке по 10-балльной шкале военные действия против указанной исламской страны достигают не менее 15 баллов.

Видео дня

Такую оценку американский президент дал во время традиционного общения с журналистами в Белом доме. В то же время Трамп признал, что Иран до сих пор способен наносить удары по соседним странам.

На войне все хорошо

За все последние времена, включая время переговоров с Ираном и откровенные угрозы в сторону иранского режима, Трамп едва ли не впервые использовал именно слово "война". Даже его подчиненные, включая главу "министерства войны" Пита Гегсета, предпочитают называть события на Ближнем Востоке "военной операцией" (в США ей дали название Epic Fury – то есть, "Эпическая ярость"). Но Трамп назвал это именно войной.

"У нас на войне (и Ираном, – OBOZ.UA) все идет очень хорошо, и это мягко говоря. Кто-то спросил, как бы я оценил ее по 10-балльной шкале. Я бы ответил, что где-то на 15", – в частности, сказал Трамп и улыбнулся.

Он признал, что Иран до сих пор способен наносить удары по соседним странам, но считает, что этот "ракетный ресурс" у иранского режима уже заканчивается.

"Да, они еще атакуют своих соседей. Они атакуют своих союзников, или до недавнего времени союзников. Эта страна действительно вышла из-под контроля... Но их ракеты быстро уничтожаются, их пусковые установки уничтожаются", – отметил Трамп.

Отдельно Трамп с улыбкой похвастался "почти полной" ликвидацией руководства страны.

"Их руководство просто исчезает. Быстро исчезают все, кто хочет стать лидером", – сказал он.

Война против Ирана

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

В свою очередь авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране (в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля).

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений". OBOZ.UA в режиме реального времени следит за указанными событиями на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!