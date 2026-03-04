'Мы только начали воевать': Гегсет заявил, что США будут действовать в Иране 'разрушительно, решительно и безжалостно' до победы

Соединенные Штаты уверенно "побеждают" в войне против Ирана, а операция "Эпическая ярость" только набирает обороты. Тегерану стоит готовиться к поражению, ведь американские военные совместно с Армией обороны Израиля нанесут сокрушительный удар.

Видео дня

С таким заявлением во время брифинга о прогрессе войны США и Израиля против Ирана выступил министр обороны США Пит Гегсет. Он подчеркнул, что "через четыре дня мы только начали воевать".

По словам Гегсета, США ведут свою войну против Ирана "разрушительно, решительно и безжалостно". Министр отметил, что кампания длится всего четыре дня, однако уже заметны изменения на поле боя, "пыль оседает, и прибывают новые силы".

"Мы потратим все необходимое время, чтобы достичь успеха", – подчеркнул он и добавил, что результаты кампании "были невероятными".

Глава Пентагона отметил, что США "возглавляют" кампанию, однако вместе с Армией обороны Израиля, которая является чрезвычайно мощной силой, их действия представляют сокрушительную угрозу для радикальных иранских исламистских противников.

"Иран "поджарен", и они это знают, или по крайней мере довольно скоро они это поймут", – сказал он.

Что предшествовало

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

В то же время авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране, в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA в режиме реального времени следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!