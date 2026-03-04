'Закутывайтесь плотнее': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в четверг

В четверг, 5 марта, по всей территории Украины ожидается ветреная погода с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +1 до +12 градусов.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в некоторых регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Подробнее о погоде

"Четверг в Украине будет ветреным. Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", – предупредила метеоролог.

Завтра по Украине температура воздуха днем ожидается +4 – +9 градусов, на юге и западе от +6 до +12 градусов, на северо-востоке +1 – +4 градусов.

На Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине и Луганщине возможен дождь с мокрым снегом, на остальной территории, добавила Диденко, осадков не предвидится.

В Киеве 5 марта синоптик прогнозирует сильный северо-западный ветер, без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Напомним, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха считает, что в начале марта в Украине ожидается относительно спокойная погода без резких температурных скачков. В ночные часы еще будут сохраняться морозы, но днем термометры будут подниматься выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!