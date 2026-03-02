Израиль нанес новые удары по Тегерану и начал атаки по целям 'Хезболлы' в Ливане (обновляется)

Начались третьи сутки американо-израильской операции против Ирана. Тегеран снова находится под ударами ЦАХАЛ, зато ливанская "Хезболла" запустила ракеты по Израилю, а шиитская группировка в Ираке атаковала американских военных в аэропорту Багдада, атакована и британская база на Кипре.

Тем временем поступают противоречивые сообщения о якобы готовности Ирана вернуться к переговорам с США. OBOZ.UA следит за событиями в режиме онлайн.

07:40 – иранское издание Tasnim сообщило об атаке Ирана на посольство США в Кувейте. Издание также опубликовало кадры с дымом над зданием.

07:22 – телеканал Al Hadath сообщил, что заместитель генерального секретаря "Хезболлы" и глава парламентского блока партии Мохаммад Раад погиб в результате авиаудара Израиля по Ливану.

06:55 – секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. О желании Ирана вернуться к диалогу с США ранее сообщало издание WSJ.

06:30 – Трамп заявил, что имеет "трех очень хороших кандидатов" на пост главы Ирана после смерти верховного лидера Али Хаменеи, однако не назвал никаких имен. Относительно того, как может произойти передача власти в Иране – президент США оптимальным считает "венесуэльский сценарий".

"То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, — это идеальный, идеальный сценарий. Все сохранили свои должности, кроме двух человек", — сказал Трамп.

06:20 – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна усилит военное присутствие на Ближнем Востоке после удара Ирана по своей базе в ОАЭ. По ней прилетели два иранских дрона. До этого Париж призывал к диалогу и не участвовал в операции против Ирана, однако атака Тегерана побудила Францию пересмотреть позиции – и теперь государство предполагает "необходимые и пропорциональные оборонительные действия" против Ирана.

07:06 – после более чем восьмичасового перерыва Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. Под угрозой оказался юг и центр страны.

06:05 – по сообщению The Times of Israel, шиитская групировка "Сарайя Авлия аль-Дам" в Ираке заявила о дроновую атаку против американских военных, находящихся в аэропорту Багдада. Власти Ирака и США не комментировали это заявление.

05:52 – Великобритания разрабатывает планы эвакуации своих граждан с Ближнего Востока – на случай, если воздушное пространство в регионе останется закрытым на неопределенное время. Эвакуировать людей могут через Саудовскую Аравию, откуда самолеты еще летают.

В регионе остаются по меньшей мере 200 000 граждан Великобритании – как живущих на Ближнем Востоке, так и туристов. Уже отреагировали на призыв правительства зарегистрироваться в диппредставительствах Великобритании более 94 тысяч человек, которые преимущественно находятся в ОАЭ.

05:48 – власти Кипра и Министерство обороны Великобритании рассказали о последствиях ночной дроновой атаки по базе Королевских ВВС Акротири на Кипре. Согласно официальным заявлениям, в результате удара БпЛА база получила "незначительные повреждения", жертв нет.

03:29 – газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и арабских чиновников сообщила, что Иран стремится вернуться за стол переговоров с США. Через посредников из Омана секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани якобы обратился к Вашингтону о возможности возобновления переговоров.

03:20 – в Армии обороны Израиля подтвердили удары по объектам "Хезболлы" по всей территории Ливана. Удары были нанесены в ответ на запуск боевиками нескольких ракет по северу Израиля, осуществленный под предлогом "мести" за ликвидацию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Террористическая организация "Хезболла" разрушает государство Ливан, ответственность за эскалацию лежит на ней", – заявили в ЦАХАЛ, пообещав "решительно ответить" на нападение.

02:30 – Воздушные силы Израиля осуществили новую волну авиаударов по целям иранского режима "в самом сердце Тегерана", объявили в Армии обороны Израиля.

01:30 – президент США Дональд заявил, что КСИР, военные и полиция Ирана должны сложить оружие, иначе их ждет смерть. Он также анонсировал продолжение операции до "достижения всех целей".

В заявлении глава Белого дома заявил, что "все военное командование Ирана уничтожено", а те, кто выжил – "звонят тысячами", "просят защиты" и хотят сдаться.

По словам Трампа, США поразили в Иране "сотни целей", включая объекты КСИР и иранские системы ПВО. Также уничтожены 9 кораблей и судостроительное предприятие.

Президент США подтвердил гибель трех американских военных и предположил, что будут новые потери.

По его словам, "жалкий" и "отвратительный" Али Хаменеи был ответственным за кровь сотен и даже тысяч американцев и за убийство бесчисленных тысяч невинных людей во многих странах.

01:05 – боевики "Хезболлы" запустили по Израилю ракеты. В ЦАХАЛ отчитались о перехвате одной из них и о падении еще нескольких на открытых участках на севере страны. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

