'Добро пожаловать в клуб': британка, которая живет в Украине, отреагировала на страхи западного общества относительно начала Третьей мировой. Видео

Британка, которая долгое время живет в Украине, отреагировала на беспокойство западного общества относительно возможного начала Третьей мировой войны. По ее словам, опыт жизни во время войны изменил восприятие подобных новостей и страхов.

Видео дня

Соответствующее видео распространили пользователи соцсети Х. В ролике женщина рассказала, что жила в Украине еще до начала полномасштабной войны. Поэтому за время жизни в нашем государстве она привыкла к реальности военного времени.

Иностранка поделилась, что на фоне разговоров о возможной Третьей мировой войне не испытывает страха или паники, о которых часто говорят в новостях. Зато у нее есть ощущение, что другие страны только теперь сталкиваются с тем опытом, который украинцы переживают уже несколько лет.

"Я не чувствую никакой тревоги, беспокойства или чего-то подобного – всего того, о чем говорят в новостях. На самом деле даже наоборот, у меня почти такое ощущение: будто "добро пожаловать в клуб"", – поделилась женщина.

Кроме того, британка провела параллель с периодом, когда Украина призывала закрыть небо, но эти просьбы, по ее словам, тогда фактически игнорировались.

"Помните, как мы здесь, в Украине, просили закрыть небо? Мы постоянно об этом говорили и это тогда фактически проигнорировали. Мол, справляйтесь сами", – напомнила британка.

В конце ролика женщина выразила убеждение, что нынешние события дают другим странам лишь частичное представление о том, как это – жить в условиях войны ежедневно.

"Люди не понимают, как это, жить во время войны ежедневно, как выглядит повседневная жизнь в таких условиях. Они могут сочувствовать, говорить: "это, наверное, очень трудно", но на самом деле не понимают, потому что сами этого не переживали. И теперь люди наконец получают небольшое представление о том, как это. Так что присоединяйтесь друзья. Добро пожаловать. Мы уже давно живем в этом", – подытожила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне событий на Ближнем востоке украинцы начали обсуждать, стоит ли Третья мировая война на пороге или уже наступила. Некоторые публиковали ироничные советы о том, как выживать в условиях военных действий и не терять оптимизма. Другие же напоминали о важности радоваться обыденным вещам, в частности приходу весны.

