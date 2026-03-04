Имеют ли право работники ТЦК заходить на частную территорию: объяснение адвоката

В Украине в связи с мобилизацией повестки военнообязанным могут вручать лично и по почте. При этом представители ТЦК не имеют права беспрепятственно заходить в помещения или на частную территорию только для вручения документов.

Доступ к жилью человека может быть разрешен только по решению суда. Подробнее объяснил адвокат Артур Триголов в комментарии медиа.

По словам специалиста, действующее законодательство не позволяет представителям ТЦК беспрепятственно заходить в жилье или иной частной территории только для вручения повестки. Постановление Кабмина №560 определяет возможные места вручения, но не дает права на проникновение на огражденную частную территорию.

Триголов добавил: квартира или дом является частной собственностью, охраняемой законом, и работники ТЦК не имеют отдельных полномочий для входа в жилье.

Даже во время работы групп оповещения, где присутствуют полицейские, право войти имеют только правоохранители и только при четко определенных условиях:

– по решению суда;

– с добровольного согласия владельца;

– во время преследования подозреваемого;

– при угрозе уничтожения доказательств;

– для спасения жизни и имущества.

Можно ли не впускать представителей ТЦК в помещение

Адвокат пояснил, что гражданин имеет право отказать представителям ТЦК во входе в квартиру или дом. В случае попыток проникновения без законных оснований можно обратиться в полицию или сообщить соответствующий ТЦК о превышении полномочий.

Напомним, игнорирование повестки от территориального центра комплектования не ограничивается разовым наказанием. За каждую неявку предусмотрен отдельный штраф, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за военного положения и всеобщей мобилизации мужчины, которые нарушают воинский учет, рискуют получить штраф от территориальных центров комплектования. Если же гражданин считает такое наказание необоснованным, его можно обжаловать.

