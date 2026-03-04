'Украина готова': Зеленский сказал, от чего зависят дальнейшие трехсторонние мирные переговоры. Видео

Дальнейшие трехсторонние мирные переговоры будут зависеть от ситуации с безопасностью и политической ситуации. Украина готова к возобновлению переговорного процесса, как только условия станут благоприятными.

Видео дня

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за ситуации на Ближнем востоке сигналов для встречи нет, однако наше государство готово к переговорам.

"Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", – заявил глава государства.

О чем еще шла речь в обращении президента

Президент рассказал о проведенной им Ставке. На заседании он дал соответствующие поручения Министру обороны и военному командованию. Кроме того, продолжается работа над возвращением украинцев из российского плена.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", – отметил он.

Отдельное внимание глава государства уделил теме Ближнего Востока. Он рассказал об атаках Ирана по соседним странам.

"Хотя сейчас интенсивность ракетных ударов из Ирана частично уменьшилась, есть новая угроза. И это намерение иранского режима блокировать Ормузский пролив. Это глобально весомый маршрут транспортировки нефти и газа. Именно из-за этой угрозы на многих рынках дестабилизированы цены на энергоресурсы. Мы говорили об этом недавно и с Урсулой фон дер Ляйен", – рассказал президент.

Из-за интенсивных атак иранскими "Шахедами" и угрозы блокирования Ормузского пролива, партнеры обращаются к Киеву за помощью. Недавно президент провел переговоры с лидерами Эмиратов, Катара, Бахрейна, Иордании и Кувейта и обсудил с ними защиту от воздушных ударов.

"Партнеры обращаются к нам, к Украине, чтобы мы помогли с защитой от "Шахедов" – с экспертизой, с реальной работой. Были запросы по этому поводу и от американской стороны ... Конечно, любая наша помощь – только при условии, что это не уменьшит нашу собственную защиту в Украине, и это будет инвестицией в наши дипломатические возможности: мы помогаем в защите от войны тем, кто помогает нам, Украине, приближать достойное завершение войны", – сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провелсовещание по ситуации на Ближнем востоке и в регионе Залива, обсудив вызовы для Украины и партнеров. Основное внимание уделили угрозам, которые создает Иранский режим, и возможностям Украины помочь стабилизировать ситуацию.

Также OBOZ.UA сообщал, глава государства заявил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!