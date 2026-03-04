Следующий раунд переговоров, судя по всему, будет жестким по отношению к нам. Я склонен думать, и так думают некоторые мои американские друзья, что США выдвинут нам ультиматум по отказу от части Донбасса. Возможно еще будут ультиматумы о выборах и тому подобное. Причин этому есть несколько.

Далее текст на языке оригинала.

1. Мовчання – золото. Деяке "немовчання" з нашого боку – розлютило американських переговірників. Скажімо так, вони вважають, що раз ми багато в чому критично залежні від них, то не маємо себе вести як "королі життя".

2. путін хоче використати ситуацію з Іраном на свою користь і дотиснути нас по угоді, на своїх умовах. Він розуміє, що паніка щодо цін на нафту і газ зараз грає йому на руку. І що європейці не потягнуть дві війни одночасно. Тому поки тривають бойові дії щодо Ірану, то в нього вікно можливостей дотиснути нас.

3. Дотиснути нас в цій ситуації і на руку Трампу. Дві війни і для нього забагато. Ситуація з Іраном пішла не по плану, бо все мало бути як у Венесуелі – зникає диктатор і нова влада обирає переговори. Зараз же бардак і хаос вийшов з під контролю. Тому дотиснувши нас по Донбасу, і запустивши мирний процес з росіянами, він розв’язує собі руки для вирішення іранського питання.

Насправді, зараз має місце паніка, а не криза. Справжня криза настане, коли ситуація з Іраном затягнеться на 2-3 місяці. На мою думку, цього не буде. Справа в тому, що це ракетно-дронова війна. А ракети вилітають швидко, а виробляються повільно. Тому я думаю після вистрілювання критичного обсягу ракетних запасів - сторони або візьмуть паузу, або таки підуть на переговори. Це залежить від результатів цих обстрілів.

Ну, а нам всім треба запастись терпінням, бо тиснути будуть жорстко, і нерви потріпають нам сильно. Загалом, два наступні раунди переговорів будуть вирішальними для цього року: або будуть досягнуті домовленості, або війна триватиме далі.