'Иран готовил покушение на Трампа': Гегсет рассказал о ликвидации лидера подразделения, пытавшегося убить президента США

Американские военные ликвидировали иранского чиновника, который возглавлял подразделение, подозреваемое в заговоре с целью убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Операция состоялась во время четырехдневной кампании США против Ирана, и хотя чиновник не был главной целью, его устранение стало важным ударом по иранской сети.

Министерство обороны США заявило, что благодаря этому Иран не достиг своей цели, а американские силы продолжают укреплять контроль в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что чиновника выследили и ликвидировали во вторник.

"Лидер подразделения, который пытался совершить покушение на президента Трампа, был выслежен и убит. Президент Трамп посмеялся последним", – заявил Гегсет, подчеркнув, что поиски этого чиновника не были приоритетом во время операции.

В 2024 году Министерство юстиции США обвинило гражданина Ирана в заговоре, организованном Корпусом стражей исламской революции с целью убийства Трампа. Тегеран опроверг обвинения в целенаправленном преследовании американского лидера. Трамп в недавнем интервью ABC News упомянул об этом заговоре, отметив, что "я убил его раньше, чем он убил меня".

В то же время, генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сообщил, что американские войска достигли устойчивого прогресса после серии ударов по Ирану. По его словам, количество запусков баллистических ракет сократилось на 86%, а односторонних ударов беспилотников – на 73% по сравнению с первым днем боев.

Кейн также заявил, что американские удары распространяются, поскольку США устанавливают локальное преимущество в воздухе вдоль южного побережья Ирана.

"Теперь мы начнем расширяться вглубь страны, нанося удары по все большей территории Ирана и создавая дополнительную свободу маневра для американских войск", – подчеркнул он.

Что предшествовало

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

В то же время авиация Воздушных сил США и Израиля также атаковали объекты в Иране, в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

