Апатія у військового після бойових дій – це стан емоційного виснаження, зниження мотивації та притуплення афекту, що може бути наслідком хронічного стресу, ПТСР або депресії. Працюють мікроактивація, тілесна регуляція, відновлення сенсу та структурована поведінкова активація.

Що таке апатія після зони бойових дій

Апатія – це не "ледачість" і не байдужість. Це стан зниження енергії, ініціативи та емоційної реактивності після тривалого перебування у режимі бойової мобілізації.

Це нормальний стан.

І не треба людину одразу намагатись активувати.

Можливі прояви:

– "нічого не хочу";

– відсутність інтересу до колишніх занять;

– емоційне притуплення;

– соціальна ізоляція;

– труднощі з прийняттям рішень.

Причини можуть включати:

– виснаження нервової системи після хронічної гіперактивації;

– ПТСР;

– депресивний епізод;

– втрату бойової ролі та ідентичності;

– моральну травму.

Нервова система після тривалого "симпатичного режиму" може переходити у стан гіпоактивації (функціональне "завмирання").

Вправи, що працюють з апатією

Я зазвичай даю 2-3 на вибір і людина обирає, що їй ближче по темпераменту і типу нервової системи

1. Мікроактивація 10 хвилин

Не ставити великих цілей.

Одна проста дія щодня: пройтися 10 хвилин, зібрати ліжко, зробити 15 віджимань.

Принцип: дія передує мотивації.

2. Шкала енергії

Оцінити стан від 0 до 10.

Завдання має відповідати поточному рівню.

Якщо ресурс "2" — дія теж має бути на "2", а не "8".

3. Структура дня

Фіксований час підйому.

3 обов’язкові пункти:

– рух;

– контакт;

– корисна дія.

Регулярність стабілізує нервову систему.

4. Сенсорна активація

Контрастний душ, холодна вода на обличчя, активна ходьба.

Це м’яко виводить із гіпоактивації.

5. Тілесне "заземлення через силу"

Вправи з навантаженням (присідання, віджимання, еспандер).

Силова активність часто ефективніша за пасивну релаксацію при апатії.

6. Обмеження ізоляції

Мінімум один соціальний контакт на день, навіть короткий.

Ізоляція підсилює гіпоактивацію.

7. Контейнер для важких думок

Записати думки типу "все без сенсу".

Повернутися до них у визначений час.

Зменшує румінацію.

8. Перевірка медичних факторів

Сон, гормональні порушення, наслідки ЧМТ, медикаменти.

Іноді апатія має соматичну складову.

Якщо апатія триває понад кілька тижнів, супроводжується суїцидальними думками або повною втратою функціонування — потрібна консультація психіатра та психотерапія.

Ключовий принцип відновлення

Апатія після війни — це захисна реакція виснаженої нервової системи. Відновлення починається з малих, регулярних дій і поступового повернення сенсу.