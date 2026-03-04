Отключения света продлятся в части регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 5 марта
В четверг, пятого марта, в части областей Украины энергетики вновь применят массовые отключения электроэнергии. Хотя ограничения будут почасовыми, они могут быть в течение всех суток и существенно различаются в зависимости от региона.
Также будут действовать отдельные графики ограничения мощности для промышленных потребителей. О применении указанных ограничений на завтра сообщило "Укрэнерго" вечером 4 марта.
Из-за различий в объемах отключений и меняющейся ситуации в энергетике украинцам рекомендуют проверять конкретные графики на ресурсах облэнерго в своем регионе (список ссылок – ниже).
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к потребителям энергетики.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Напомним, что украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии" или "Обновленный график ограничений". Хотя в сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях, на самом деле это мошенническая рассылка, предупредили в "Укрэнерго".
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до сих пор применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, и общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
