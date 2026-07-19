"Именно этого хотел Линдси": Трамп требует включить Иран в законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп призвал американский Конгресс включить Иран в двухпартийный законопроект об антироссийских санкциях. Таким образом глава Белого дома стремится почтить память одного из авторов документа и своего товарища, сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма.

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Соответствующий пост-призыв он опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По мнению американского лидера, этого хотел бы сам покойный политик.

"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно этого хотел Линдси, и это должно произойти", – подчеркнул Трамп в своем посте.

Законопроект Грема-Блюменталя впервые был внесен еще в апреле прошлого года и, по данным газеты The Hill, недавно вновь привлек внимание. 13 июля, через несколько дней после внезапной смерти Грема, Белый дом заявил, что американский лидер одобрит принятие документа.

Что предшествовало

В воскресенье, 12 июля, стало известно о смерти сенатора-республиканца Линдси Грема. Предварительно судмедэксперты назвали причиной разрыв аорты.

После этого Трамп поддержал пакет санкций против России, инициированный Гремом, и намекнул, что может подписать его в случае одобрения Конгрессом.

Американские СМИ пишут о законопроекте как о возможности усилить давление на российского диктатора Владимира Путина путем введения 100-процентных тарифов на пятерых крупнейших покупателей российской нефти и газа. Среди них – Китай и Индия.

Таким образом инициаторы законопроекта рассчитывали сократить доходы России, которые Кремль направляет на финансирование войны против Украины.

Также законопроект направлен против российского "теневого флота", с помощью которого Россия экспортирует энергоресурсы в обход западных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, место политика в Сенате заняла его сестра, Дарлин Грэм Нордон, которая уже принесла присягу в Сенате США и официально приступила к исполнению обязанностей сенатора от штата Южная Каролина. Она будет замещать его до января 2027 года, когда должен был завершиться сенаторский срок Грэма.

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