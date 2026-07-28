В стране Европы предлагают новые правила выплат беженцам из Украины: как изменятся суммы

В Швейцарии предлагают лишить украинских беженцев, проживших в стране 5 лет, возможности перейти на систему социальной помощи и стандартную программу интеграции для граждан страны. Это означает, что они будут получать нынешние социальные выплаты, которые вдвое ниже, чем пособия, выплачиваемые гражданам.

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Соответствующие изменения в Закон о социальной помощи (SHG) разработали и уже внесли на рассмотрение Кантонального совета власти кантона Цюрих. Это стало ответом на решение Федерального совета Швейцарии предоставить кантонам право с 1 марта 2027 года самостоятельно определять объем финансовой поддержки для лиц со статусом S (временная защита) и видом на жительство.

Что может измениться

В настоящее время федеральное законодательство предоставляет лицам со статусом защиты и видом на жительство право на обычную (стандартную) социальную помощь. Теперь же кантоны получают полномочия корректировать эти выплаты.

Так, в кантоне Цюрих уже приняли решение и вынесли его на рассмотрение Кантонального совета:

начислять таким беженцам выплаты по специальным правилам – так же, как и тем, у кого нет вида на жительство;

– так же, как и тем, у кого нет вида на жительство; приравнять лиц со статусом S (независимо от наличия вида на жительство) по объему помощи к категории временно принятых лиц (vorläufig Aufgenommene).

Что новые правила означают на практике

В результате вместо классического разрешения B, которое предусматривает предоставление обычной социальной помощи для граждан, украинцам могут выдавать вид на жительство сроком на 1 год, привязанный к временной защите S, объясняет президент швейцарско-украинской ассоциации Vidnova Олеся Тарасенко.

"Продление временной защиты означает для кантонов дополнительные финансовые обязательства. Именно поэтому они пытаются сохранить нынешнюю модель финансирования и избежать резкого увеличения бюджетных расходов", – объясняет Тарасенко.

Следует отметить, что в Швейцарии расчет социальной помощи состоит из нескольких частей: покрытие личных расходов, питание, жилье и страхование. В частности, в кантоне Цюрих разница между системой предоставления убежища (Asylfürsorge) и обычной социальной помощью (Ordentliche Sozialhilfe) существенна:

статус S – примерно 400–550 франков (22–30 тыс. грн) в месяц на человека, что не включает покрытие расходов на жилье и медицинскую страховку;

месяц на человека, что не включает покрытие расходов на жилье и медицинскую страховку; перміт B – около 1030–1070 франков (56,5–58,7 тыс. грн) в месяц на личные нужды, а также более высокие лимиты на аренду жилья и покрытие расходов.

Предлагая ограничить выплаты украинцам, власти Цюриха стремятся стимулировать их к трудоустройству и адаптации в обществе, а также предотвратить внутреннюю миграцию между кантонами.

Важное уточнение: отдельно продолжит действовать процедура Härtefall – получение вида на жительство на гуманитарных основаниях для хорошо интегрированных лиц со статусом защиты после 5 лет пребывания в стране.

Все законодательные изменения в кантоне Цюрих должны вступить в силу одновременно с федеральными нормами – 1 марта 2027 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии запустили масштабную реформу, которая может положить конец эпохе лояльного отношения к получателям социальных выплат. В частности, изменения коснутся украинских беженцев с временной защитой – им будет гораздо сложнее отказаться от предложенной работы, а за пропуск встреч в "джобцентрах" будут предусмотрены жесткие санкции.

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